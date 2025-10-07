　
地方 地方焦點

秋季必追絕美黃金雨　新北河濱台灣欒樹燦爛換裝

▲新北河濱台灣欒樹燦爛換裝。（圖／新北市高灘處提供）

▲綠色自行車道與金黃樹冠的協奏曲：台灣欒樹為單車騎士打造的秋日畫報。（圖／新北市高灘處提供）

記者郭世賢／新北報導

隨著季節轉換，新北市的河濱區域也悄悄換上秋裝，迎來一場色彩繽紛的視覺盛宴。此時，本土特有樹種「台灣欒樹」正盛開著耀眼的金黃色花簇，將廣闊的河岸點綴得充滿溫馨秋意。這片迷人景致，是微涼秋季裡新北河濱公園不容錯過的絕美風景。

台灣欒樹是廣受讚譽的優良行道樹，具備抗污染、根系強健、耐旱與抗鹽等特性，在都市環境中適應力高，可說是城市綠化的重要功臣。它還有「四色樹」的美稱，隨著四季展現不同風貌：春夏綠意盎然、初秋綻放黃花、秋末蒴果轉紅、冬季果熟呈褐，為新北河濱創造出豐富的景觀層次。

新北市高灘處處長黃裕斌表示，目前土城媽祖田河濱公園、樹林山佳河濱公園及沐心池周邊、八里左岸河濱公園的臺灣欒樹，已陸續盛開金黃色的花朵。在陽光照耀下，花朵更顯明亮動人，隨風搖曳的姿態，宛如黃金雨般浪漫迷人，也因此被賦予「臺灣金雨樹」的美稱。

高灘處誠摯邀請市民朋友，在週末或閒暇時刻，騎著單車悠遊河岸風光，一邊享受美景、拍攝美照，別忘了在新北河濱公園打卡，捕捉這期間限定的鮮豔色彩，感受臺灣欒樹四季變化的多樣風情。此外，也推薦大家順遊八里左岸河畔，並參觀「2025八里城市沙雕展」（展期至11月2日），愜意享受這場秋日賞景之旅。

