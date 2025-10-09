　
政治

好帥！時隔20年英姿再現　新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點

▲▼ 新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點 。（圖／新北市政府提供）

▲新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府警察局騎警隊睽違20年，再度受邀參加114年國慶日表演遊行。本次活動特別精選8匹駿馬與18位騎警同仁，擔任「英雄車隊」前導任務。遊行當日，騎警們將身著專屬亮麗服裝，馬匹經過精心訓練與裝飾，性情穩定、步伐穩健，展現最佳默契與英姿風采，預料將成為國慶遊行中最吸睛的焦點之一。

新北市長侯友宜9日國慶日前夕前往慰勞騎警隊同仁，感謝他們代表新北市參加國家慶典，展現城市形象與警察專業。侯友宜親自致贈運動飲料，關心隊員訓練情形，並表示感謝所有騎警在烈陽下和風雨中，都堅持訓練、全力以赴，為明日登場的演出做好萬全準備，在國慶舞台上展現新北榮耀。

侯友宜指出，新北市警察局騎警隊成立於民國92年，是全國第一支成立的騎警隊，早在94年國慶日便曾受邀參加國慶遊行。時隔20年再度登上國家舞台，不僅象徵國家對新北騎警專業形象的肯定，也讓全體隊員倍感光榮。

▲▼ 新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點 。（圖／新北市政府提供）

市府表示，長年以來，騎警隊已成為新北市的形象招牌，積極參與各類市政活動與公益行動。統計至今年9月底，已執行包含雙北世壯運、全國漁民節、金山甘藷季、新北市兒童藝術節等在內的公益與犯罪預防宣導活動共46場次，持續以行動行銷市政、推廣治安觀念，展現城市的活力與國際能見度。

▲▼ 新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點 。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點 。（圖／新北市政府提供）
 

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

新北國慶遊行國慶騎警隊

