國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兵推結果曝！台灣天然氣庫存「僅撐11天」　北京1手段形同封鎖

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

智庫最新兵推結果顯示，一旦中國實施海上封鎖，台灣的液化天然氣（LNG）庫存將在11天內完全耗盡，全島陷入大停電危機。更令人擔憂的是，北京恐怕不需要發動全面軍事攻擊，僅透過「檢疫」或「隔離」名義，就能夠達到封鎖效果。

《華爾街日報》報導，近期中國軍演顯示，北京可能如何包圍並扼殺台灣賴以維生的運輸航道，這個策略的風險可能比發動全面入侵更低。而台灣抵禦封鎖的首要挑戰就是能源，因為島上高達97%能源仰賴海運進口，發電主力LNG更占全台發電量將近一半。

華府智庫「民主防衛基金會」（FDD）和台灣「科技、民主與社會研究中心」（DSET）主持的兵推結果顯示，在封鎖情況下，台灣的LNG存量11天內就會耗盡。如果實施限電措施，能源供應可以維持更久，但此舉將嚴重衝擊台灣製造業，包括半導體產業，而該產業停擺將對全球造成影響。

▲▼基隆,基隆港,外木山漁港,協和電廠,第四天然氣接收站,四接,貨輪,漁港,商港,貨櫃。（圖／記者林振民攝）

▲台灣能源仰賴進口，被視為面對北京封鎖的最大弱點。（示意圖／資料照）

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的一系列兵推結果也指出，如果真的被封鎖，雖然台灣仍能自給自足9個月，不至於被餓死，但LNG供應只能維持不到2周，煤炭則可撐7周。

儘管台灣能夠暫時抵抗封鎖，長期而言仍需要美國干預恢復電力。北京武力犯台將考驗川普軍事干預的意願，雖然美國政策對於協防台灣意願模糊，中國入侵也將迫使華府迅速採取行動，但北京可能採取更隱晦的方式中斷台灣海運貿易，使得美國的決策更加複雜。

舉例而言，北京可能以執法或衛生防疫為由，要求進出台灣的船隻接受檢疫或隔離，形成實際上的封鎖，迫使台灣與美國決定是否採取軍事行動，並且面臨發動戰爭的指控。

▲▼共軍圍台軍演。（圖／路透）

▲台海衝突牽動美中關係與全球地緣政治。圖為解放軍環台軍演。（圖／路透）

美國參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）參與兵推後，9月提出確保台灣獲得美國LNG供應的法案，包括為船運公司提供美國保險，確保在台灣受威脅時持續運送。芮基茲表示，這真的凸顯了台灣的致命弱點在哪裡，「每次我們為台灣增加新的防護措施，中國也必須改變他們的作戰計畫。」

CSIS國防安全部門資深顧問坎西安（Mark Cancian）直言，能源是台灣真正的弱點，尤其是LNG。FDD資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）7日出席國會聽證會時說，「這種脅迫不至於引發戰爭，卻仍可能讓台灣屈服。真正令人震驚的是，一場低級別的隔離可能多快暴露這些弱點，迫使台灣領袖做出政治代價高昂的配給決定。」

 
10/07 全台詐欺最新數據

關鍵字：

中國台灣LNG能源封鎖

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

