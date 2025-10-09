陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲　BEST設備關鍵部件交付

▲大陸可控核聚變實驗裝置EAST。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

安徽合肥未來大科學城的緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）項目建設近日取得關鍵突破，其主機關部件「杜瓦底座」研製成功並順利完成交付，成功安裝於BEST裝置主機大廳內，象徵項目主體工程建設進入新階段。消息曝光後，資本市場上，大陸核電概念股合鍛智能、融發核電等今（9）日均開出漲停板的亮眼成績。

《網易新聞》報導，BEST裝置是我國正在建設的燃燒等離子體物理實驗平台，採用緊湊高場超導托卡馬克技術，計劃兩年後建成並於全球首度實現聚變能發電演示。

大陸相關領域專家認為，若「BEST」成功點亮第一盞「聚變燈」，將代表大陸在清潔能源技術上的領先地位，推動聚變能源從實驗室邁向商業應用。

自2025年起，大陸在可控核聚變領域先後傳出好消息，其中，EAST實現1億度高溫長脈衝運行，「中國環流三號」達到原子核溫度1.17億度，中國聚變能源有限公司亦於7月成立，成為推進工程化與商業化的主體。《原子能法》也明確提出支持受控熱核聚變研發，四川、浙江等地陸續將其納入戰略產業規劃。

在政策與技術雙輪推動下，多家核能及能源相關企業積極佈局，合锻智能承製BEST真空室並取得多項核心工藝突破；永鼎股份子公司開發新型高場超導帶材；西部超導掌握NbTi線材工程化技術，產品性能已達ITER國際標準。

分析指，大陸正加速朝向「全鏈條聚變產業化」邁進，可控核聚變的商轉將有望引領新一輪能源革命。