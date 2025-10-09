陸劇帶紅城市！《慶餘年》、《夢華錄》拍攝地門票銷量暴增125%

▲陸劇帶動場景打卡旅遊熱。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國電視劇近年來熱潮不斷，《慶餘年》、《夢華錄》、《國色芳華》、《去有風的地方》、《難哄》等劇，吸引大批劇迷前往拍攝地「打卡同款」，也讓「影視帶動觀光」成為中國各地的新現象。從重慶、陝西、雲南、浙江到湖北，一部戲就能帶動一座城市，形成「看劇＋旅遊」的新型消費風潮。

▲《去有風的地方》由劉亦菲、李現主演，帶動雲南大連旅遊。（圖／MyVideo提供，上同）

據《央視財經》報導，湖北襄陽的唐城主題園區因濃厚盛唐風格走紅，成為熱門拍攝場景。已有超過300部影視作品在此取景，包括《夢華錄》、《慶餘年》、《國色芳華》、《長安的荔枝》等夯劇。每逢新劇播出，唐城人潮隨即湧現，《慶餘年2》開播後，攜程數據顯示，唐城門票預訂量暴增125%，襄陽整體景區預訂量也成長近9成。

除了襄陽外，《國色芳華》的熱播同樣帶動洛陽與菏澤旅遊熱度。洛陽應天門推出主題燈光秀及「一夢遊芳華」打卡活動，菏澤的牡丹銷售更因劇中元素明顯上升，讓地方特色文化重新受到關注。

業者也趁勢推出影視主題旅遊產品，襄陽唐城規劃「影視打卡地圖」，沿線設置多個拍攝景點，並結合古風服飾體驗、跟拍旅拍服務，讓遊客能重現劇中畫面。目前園區已有超過60家旅拍業者進駐，每年吸引超過200萬人次造訪，人氣持續攀升。

戲劇不僅帶動觀光，更推動文化傳播。《國色芳華》將牡丹文化與唐三彩巧妙融入劇情，讓觀眾透過影像重新感受傳統工藝之美；《慶餘年》則以襄陽唐城為背景，讓更多人認識盛唐時期的建築與歷史底蘊。

專家指出，影視與觀光的結合，已成為地方經濟與文化推廣的雙重引擎。熱門影劇帶來高流量曝光，也提升城市知名度與美譽度。從「戲帶人潮」到「影塑城市」，影視IP正重寫中國文旅產業的發展版圖。