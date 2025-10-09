一貫道仍有9人被中居留　多國智庫示警中國對台威脅加劇

▲多國智庫示警中國對台「灰色地帶威脅」加劇。（圖／民進黨中國部提供）



記者杜冠霖／台北報導

德國馬歇爾基金會（GMF）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）、美國智庫CSIS、布魯金斯學會及全球台灣研究中心（GTI）等多國智庫、基金會分析指出，北京對台的「灰色地帶威脅」加速擴張，從軍事恫嚇、經濟脅迫、外交封鎖、認知戰，到人民信仰與思想的跨境打擊。對此，民進黨中國部今（9日）表示，近來中國對台灣的威脅與打壓持續升高，不僅軍事與外交施壓未曾停歇，連台灣民間宗教信仰也成為鎮壓對象。對此表達嚴厲譴責，並提醒國人對中國風險要提高警覺。

民進黨中國部指出，近日中共當局再度以「邪教組織」之名，對一貫道進行大規模清查與逮捕行動，並將多位台灣籍信徒留置、調查，甚至涉及刑事指控，公然侵犯台灣人民的宗教自由與人身安全。根據陸委會與海基會所公布的資料，從去年至今仍有9名一貫道人士被拘留尚未返台，提醒國人，中國風險升高是現在進行式。

民進黨中國部表示，這樣的做法就是進一步暴露出中共當局對台灣社會的滲透與壓制已不限於政治或軍事層面，而是延伸至人民的信仰與生活領域。當北京當局將正當信仰活動污名化為「邪教」，並以此為藉口逮捕台灣人民，其本質正是對台施壓的變形手段，就是在侵害台灣人民的基本人權。

近期國際社會也不斷針對中國對台行為提出示警。包括德國馬歇爾基金會（GMF）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）、美國智庫CSIS、布魯金斯學會及全球台灣研究中心（GTI）等的綜合分析指出，北京對台的「灰色地帶威脅」加速擴張，從軍事恫嚇、經濟脅迫、外交封鎖、認知戰，到人民信仰與思想的跨境打擊，已構成對台灣民主體制與區域和平的重大挑戰。今年7月歐洲議會亦有議員呼籲歐盟應對「中國干預台灣宗教與民間活動」保持高度關注。

民進黨中國部表示，中共這些行為不僅對改善兩岸關係毫無助益，反而進一步激化台灣社會對中共政權的反感。

民進黨中國部呼籲，中共當局應立刻放棄對台灣的文攻武嚇，停止以各種理由與手段對台灣人民的宗教信仰與人文生活等進行打壓與統戰滲透。唯有正視中華民國台灣存在的事實，珍惜面對台灣方面持續提出的善意，透過與台灣民選政府展開良性對話，才能真正促進兩岸關係與維護台海和平。