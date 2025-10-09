　
沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：丟臉丟到國外！網炸鍋

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲台灣旅客偷攜帶檳榔，還亂丟在吸菸室。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

真的吐血！一名台人怒曝，他在沖繩機場吸菸室內見到桌上兩包垃圾，竟是旅客偷帶檳榔，讓他氣得直呼「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外！」文章曝光後，底下網友痛批，「丟臉丟到國外真無言」；更有人爆料，去日本旅遊時，見台人把檳榔汁吐進空氣清淨機，甚至還把檳榔渣丟進河裡。

一名網友在臉書《爆料公社》表示，他在沖繩機場的吸菸室看到兩包垃圾放在桌上，結果上前一看讓他氣炸，竟有台灣旅客偷帶檳榔，甚至還沒品亂丟，「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外！」

此文瞬間引起熱議，眾人罵聲連連，「檳榔不是不能帶入境日本嗎？我5月去真的忍了5天沒吃」、「抓到會被罰，因為是植物」、「丟臉丟到國外真無言」、「沖繩越來越像墾丁，一堆台人去那邊丟臉」。

不少網友補刀直呼，「我10／5入境那霸機場，還親眼看到台灣人把檳榔汁吐進空氣清淨機的進風口」、「我之前在銀山溫泉看到有人把檳榔渣丟進河裡」、「有一次還看到馬桶被檳榔塞爆，五成機率就是台灣人弄的」。

事實上，日本農林水產省植物防疫所規定，屬於新鮮種子類，沒有檢驗證明書的植物是不能出入境。另外台灣方面，農業部動植物防疫檢疫署也指出，入境旅客（含託運行李）以下種類均不得攜帶鮮果實（如水果類、瓜果類、檳榔等）。

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

