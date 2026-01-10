川普喊話投資委內瑞拉3兆「保證安全」！　石油巨頭當面打槍

▲ 川普9日在白宮東廳會見石油公司高層。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普聲稱，美國石油企業將對委內瑞拉投資1000億美元（約台幣3.2兆），9日在白宮會議上極力敦促大型石油公司投入開採，但業界目前並不買帳。埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）更直言，在現行法律與商業架構下，委內瑞拉根本「無法投資」。

綜合CNN及《法新社》，這場漫長會議出席者包括副總統范斯、國務卿盧比歐、能源部長萊特（Chris Wright）及雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚、康菲石油（ConocoPhillips）、殼牌（Shell）等能源巨頭。川普試圖說服這些企業主管在委內瑞拉展開大規模鑽探行動，但最終未能獲得任何重大投資承諾。

伍茲點出，「需要建立一些法律和商業框架，才能了解我們的投資會獲得什麼報酬」，並提及埃克森美孚在委內瑞拉的資產已兩度被沒收，「若要第三次進入需要一些重大變革。」多名與會高層也表達類似疑慮，認為產業界須先取得全面安全與財務保障，才可能啟動這項需時數年的增產計畫。

就連川普重要金主、石油投資大亨哈姆（Harold Hamm）也持保留態度，「這確實充滿挑戰，大家都同意需要巨額投資，但我們需要時間觀察。」CNN指出，業界的謹慎回應突顯川普對委內瑞拉的史無前例干預行動愈發複雜。

會中川普強調，石油公司會直接與華府交涉，而非透過委國當局，承諾企業將享有「完全的安全與保障」，但未提出具體細節，也拒絕承諾投入重大聯邦資源。他甚至放話，「如果你們不想進場就告訴我一聲，因為今天還有25個沒來的人樂意接手。」

萊特會後則試圖淡化分歧，強調產業界對委內瑞拉展現「強烈興趣」，稱雪佛龍預估未來18至24個月可將現有產能提升50%，前提是必須先獲得政府「許可」。至於川普宣稱即將到位的1000億美元投資，萊特坦承，「這是個相當合理的數字，但重建（委內瑞拉）確實需要時間，不會是下周也不是下個月，但這是我們的目標。」