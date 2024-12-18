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國際火線／韓版陳圓圓？金建希的「前世」今生

▲金建希。（圖／翻攝自金建希IG）

▲ 曾被冠上南韓「最美第一夫人」封號的金建希。（圖／翻攝自金建希IG）

記者朱錦華／特稿

明末清初詩人吳偉業在他的史詩《圓圓曲》裡，有一段描寫名妓陳圓圓「發達」的消息傳回家鄉後，她昔日的「好姊妹」感嘆「同人不同命」的複雜心情。當中有幾句說：「教曲妓師憐尚在，浣紗女伴憶同行。舊巢共是銜泥燕，飛上枝頭變鳳凰。長向尊前悲老大，有人夫壻擅侯王。」

當時所謂名妓，除了唱曲撫琴之外，免不了還是要陪酒、陪吃飯(至於是否陪睡，視雙方交情、以及對方權勢或財力而定)。陳圓圓的「好姊妹」感嘆的是：大家本來都是做同一行的 。但是當自己對著苦酒滿杯、感傷韶華漸老的同時，有人卻偏偏獲得幸運之神的眷顧，攀上高枝，成了王侯(吳三桂)的夫人……。

▲金建希。（圖／青瓦台總統府照片）

▲ 楚楚惹人憐的金建希。（圖／青瓦台總統府照片）

麻雀變鳳凰的奇幻故事，自古至今都有不少例子。最近，甚至扯到了南韓第一夫人金建希的身上。自從南韓總統尹錫悅12月3日引爆「戒嚴之亂」後，總統及第一夫人同樣遭受到萬箭穿心的攻擊。「閃閃惹人愛，楚楚惹人憐」的金建希，更被大爆涉及個人穩私、當中不少卻真假難辨的黑材料。其中最驚悚的說法：她曾經是陪酒女郎。

有人翻出舊帳：2022年總統大選時，有一名叫安海旭的反尹錫悅人士曾在Podcast爆料說，他曾親眼見過金建希在風月場所陪酒；當時她使用的花名，叫「茱莉」。尹錫悅夫婦向首爾警察廳控告安海旭誹謗；後來，安海旭遭到逮捕。如果金建希真的當過陪酒女郎，這或許可以解釋她為什麼會變成「金姬」、「包姬」和「假姬」的原因。

不過，就算尹錫悅的政敵挖地三尺，也始終找不到任何人證或影音等具體證據。兩年前有記者曾就此一傳聞問過金建希。她表示，自己一直忙於學業及工作，根本沒空去陪酒。

▲▼南韓總統尹錫悅、妻子金建希搭乘空軍一號專機，當地時間27日抵達西班牙馬德里。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希抵達西班牙馬德里訪問。（圖／達志影像／美聯社）

官方說法，金建希是在41歲那年，透過一名法師介紹，認識了比她大12歲的尹錫悅。交往兩年後，兩人在2012年結婚。但是，兩人都是如此晚婚，也引發外界諸多猜測，兩人若非再婚，就是意欲隱瞞一段不欲為外人知的過去。可以說，在嫁給尹錫悅之前的金建希，41年的人生是充滿迷霧的。

有趣的是：她原名金命新，2008年時才改成如今的名字。金命新這個名字其實很有神預言的味道，因為改名4年後，她就嫁給一位未來總統了。

歸根究柢，金建希之所以會引發如陽光普照般的關注和如海嘯般的討論，完全在於她的高顏值(不論有沒有整過形)。試問：南韓歷來的第一夫人，你知道幾個？恐怕是一個也沒有！原因無他，歷來當上南韓大統領(總統)的，都已經是「阿伯」、「大叔」級的男人了，他的「牽手」自然也不會年輕到哪裡去。何況，韓國過去一直是男尊女卑的社會；第一夫人沒事不會到處趴趴走。加上顏值不高，曝光的機會自然就更少了。

▲▼金建希彎腰90度鞠躬道歉。（圖／CFP）

▲ 金建希彎腰為學歷造假事件鞠躬道歉。（圖／CFP）

但是高顏值的金建希適逢媒體無處不在的「大曝光」時代，當然成為眾所矚目、追逐、甚至「獵挖」的焦點。古語有云：「木秀於林，風必摧之」。讓人惋惜的是，背負著「第一夫人」這個沈重十字架的金建希，許多行為卻往往「不經大腦」，給她的大統領老公帶來不少麻煩，甚至據傳是造成這次「戒嚴之亂」的導火線。如今夫妻雙雙遭到司法調查，這又該怪誰？

民國初年詩人郁達夫七言律詩《釣台題壁》當中有句云：「曾因酒醉鞭名馬，生怕情多累美人」。但是這場「戒嚴之亂」究竟是誰連累了誰，還真是一言難盡哪！

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