南韓嚴重車禍！貨車「衝破護欄」墜橋、30輛車追撞　4人當場慘死

▲南韓瑞山盈德高速公路10日上午發生連續30多輛車追撞的嚴重車禍。（圖／韓國道路公社）

記者羅翊宬／編譯

南韓瑞山盈德高速公路今（10）日上午6時10分左右，在南尚州交流道附近發生連續30多輛車追撞的嚴重車禍，導致包括一名貨車駕駛在內等一共4人死亡。初步調查指出，事故疑因道路結冰形成「黑冰」（Black Ice）所致，各方正持續調查事故原因及後續處理。

根據韓媒《YTN News》、《News1》，警方與消防單位指出，事故主要分為兩起獨立事件。首先，往盈德方向的9.5噸大型貨車衝破護欄墜落橋面，車上駕駛當場死亡。而在反方向往清州方向的車道，則也發生多輛車連續追撞的事故，造成3人喪生。兩起事故之間雖同時發生，但據警方研判為各自獨立事件，並非單一連環撞。

現場畫面顯示，事故路段交通幾乎全面癱瘓，往盈德方向的車流逐漸恢復，但往清州方向仍全面封閉，駕駛需改走國道（相當於台灣的省道）繞行。消防單位透過監控發現，事故發生地點廣泛形成薄冰，可能導致車輛失控，約30餘輛車受損。

由於事故發生在早晨低溫時段，加上局部降雨或融雪，路面極可能形成黑冰，增加追撞風險。

事發前，慶尚北道尚州地區曾透過手機發送警示簡訊，提醒駕駛在高坡及陰影路段注意減速、保持安全距離及防滑，避免因路面濕滑引發意外。然而，事故仍在短時間內連續發生，顯示當地道路狀況極為危險。

目前，消防及警方正全力進行事故善後與清理工作，確認是否有其他傷亡，同時持續封鎖危險路段，以防二次事故發生。