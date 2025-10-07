　
國際

金正恩出席平壤綜合醫院竣工　拚今年11月啟用

▲▼金正恩6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（6）日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，表示醫院預計於11月正式啟用。他強調，該醫院是北韓保健現代化的重要據點，將成為醫療診治、科研、學術交流及專家培養的核心基地。同時，他規劃建設第二平壤綜合醫院及各道中央醫院，推動全國醫療體系同步提升，改善長期落後的醫療管理體系。

根據北韓官媒《朝中社》、《勞動新聞》，平壤綜合醫院歷時約5年半建設，原計畫2020年完工，但受建材短缺及新冠疫情影響而延遲。金正恩出席竣工典禮時表示，平壤綜合醫院是他心中最想完成的項目之一，稱其為保健改革的第一果實及保健現代化的母體基地。他要求醫療人員充分熟悉設備，確保11月起能正常運作。

▲▼金正恩6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社）▲▼金正恩6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩在演說中指出，北韓現行醫療設施及物資技術基礎仍相對薄弱，尤其是醫院建設落後。他批評部分官員責任心不足，缺乏專業概念與積極性，對醫護服裝設計也毫不留情地指責「像套上麻布袋」，顯示北韓官員在細節管理上仍存在嚴重問題。

此外，他指出一些管理與運營方式不合時宜、已無實際效用，並要求全面改革，迅速推進保健現代化工程，以建構符合現代醫療需求的制度和運作模式。

金正恩同時強調，平壤綜合醫院將成為全國醫療專才的培養基地，不僅提供診療與科學研究，也將成為新的管理營運與服務經驗示範，推廣全國。

▲▼金正恩6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社）▲▼金正恩6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社）

他提出保健現代化策略為「同時並行策略」，包括中央與地方醫院建設、個別醫療設施建設、全國醫療服務基礎建設同步推進，以及治療、服務、人才培養與科研等工作同時展開，期望藉此一次性提升北韓整體醫療水平。

此外，金正恩指出，平壤綜合醫院雖規模已大，但仍計畫在首都繼續建第二綜合醫院，以滿足龐大的人口與醫療需求，並計畫在各道設置中央醫院級綜合醫院，完善市、郡及地方基層診療機構的醫療網絡。

他還強調，需要成立專門設計研究機構，負責從中央醫院到地方診所的建設設計，並對設計與施工過程中缺乏專業性的部門提出嚴厲批評，要求官員全程負責、確保高標準完成建設。

▲▼金正恩6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社）

除金正恩外，還有朝鮮勞動黨副部長金與正、黨秘書趙甬元、內閣總理朴泰成、黨宣傳部長朱昌日、黨中央軍事委員會副委員長朴正天及最高人民會議常任委員會主席崔龍海等高層出席。

據悉，金正恩曾於9月23日巡視完工的醫院，對建設過程中違反規範的官員進行批評，再次強調醫院管理與運營應專業化、現代化，並將此次經驗作為全國醫療改革的示範。

10/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

