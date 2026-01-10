李在明震怒！北韓怒控遭「無人機入侵」空拍　南韓防長喊冤否認

▲南韓國防部長安圭伯。（圖／VCG）

北韓（朝鮮）軍方今（10）日上午指控，南韓再度於去年9月、今年1月4日先後從仁川市江華島與京畿道坡州市操縱無人機侵入北韓領空進行拍攝，威脅南韓必須付出代價。對此，南韓軍方鄭重否認，表示當天並未出動無人機參與訓練任務，且南韓並未擁有類似機型的無人機。同時，南韓青瓦台緊急召開國家安全會議。

根據《韓聯社》，針對北韓朝鮮人民軍總參謀部發言人赤裸裸的指控，南韓國防部長安圭伯在瀏覽北韓官媒所公開的無人機遭擊落後的照片時無奈表示，「（這款無人機）的相關機型，我軍（南韓軍）並沒有這一款類似機型。（尹錫悅）戒嚴的噩夢仍歷歷在目，我們怎麼可能這樣做？」

安圭伯回應，「那一天，無人機作戰司令部、地上作戰司令部、海兵隊司令部都沒有進行過飛行訓練！其實只要南北韓一起合作調查不就好了嗎？」

南韓國防部則回道，「經過釐清後，已經確認在北韓所聲稱遭到無人機入侵的那一天，我軍（南韓軍）並無動用無人機。李在明總統已經下達指令，務必針對此次案件徹底進行嚴格調查，至於其他細項則由其他相關部門進行追加確認。」

針對北韓含血噴人式的指控，南韓青瓦台向《韓聯社》證實，已於稍後緊急召開國家安全保障會議（NSC），由國家安保室第1次長金炫鐘主持。

據悉，北韓朝鮮人民軍總參謀部發言人10日上午透過官媒《朝中社》等發表聲明，指控南韓軍方於去年9月、今年1月4日分別從京畿道坡州市和仁川廣域市江華郡起飛，飛行至北韓開城市、黃海北道平山郡一帶，最後由北韓透過電子干擾等方式擊毀，北韓官媒在報導中公開無人機遭擊毀後的墜地畫面。

針對北韓的指控，南韓軍事專家皆認為相片裡遭擊毀的無人機使用的是廉價商用零件，在保安方面相當脆弱，因此難以判定是軍事用無人機。

南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）認為，北韓所公開無人機在外觀上高度激似中國「天行者泰坦2160」（Skywalker Titan 2160），飛行時間最長4個小時、飛行距離最遠260公里，售價約僅100萬韓元（約新台幣2萬1690元）上下，其飛行控制電腦（FCC）像是飛行迷所使用的一般零件，且幾乎缺乏防干擾能力，根本不符合軍用規格。

洪敏分析，「儘管軍方在執行欺敵戰術時，可能會運用消耗性的無人機，但從情報價值、零件等條件來看，這種可能性幾乎微乎其微。」

至於韓國國防安保論壇事務總長申宗佑（音譯）則認為，「這款無人機是任何一個人都能在網路上輕易購買、製造的機種。」

另外，《韓聯社》也提到，過去北韓也曾於2024年10月指控南韓向其首都平壤出動無人機，當時南韓由尹錫悅政府執政，儘管南韓軍方以「無法確認」一概否認，然而在尹錫悅頒布緊急戒嚴而下台後，南韓特檢組在調查相關爭議時，證實確實是南韓無人機作戰司令部所出動的無人機。