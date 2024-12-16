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國際火線／狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

▲▼南韓第20屆總統當選人尹錫悅49歲的妻子、準第一夫人金建希。（圖／取自南韓國民力量競選黨部）

▲ 南韓第一夫人金建希。（圖／取自南韓國民力量競選黨部）

記者朱錦華／特稿

明末清初詩人吳偉業(梅村)在他敘述吳三桂放清兵入關來龍去脈的史詩《圓圓曲》裡，談到陳圓圓的「歷史責任」時，留下千古名句說：「妻子豈應關大計，英雄無奈是多情」。他的意思是：她是無辜的。但是吳三桂「精蟲上腦，她也沒辦法。

南韓總統尹錫悅12月3日指控「親北韓的反對黨阻撓施政」，悍然宣布實施戒嚴令，但是僅6小時就被國會推翻。事發後萬方責難如箭雨般襲來，其中許多支箭，卻是射向第一夫人金建希；指尹錫悅都是為了救涉及多項指控、可能遭到司法調查愛妻才會搞出那麼大的一齣鬧劇。

▲▼尹錫悅的妻子金建希出席閱兵儀式。（圖／路透）

金建希是尹錫悅背後的影武者？（圖／路透）

沒想到尹老總惡夢成真，非但對他的彈劾案被通過，他本身又因為「涉嫌內亂罪」遭到「戒嚴事件合作偵查本部 」調查，南韓國會12日也通過「金建希特檢法案」，對他的愛妻金建希涉及的多項指控進行立案調查。也有人為金建希喊冤， 認為沒理由把「戒嚴之亂」怪罪到她頭上；或是給她貼上「妲己」、「禍水」、「妖姬」等負面標籤。但金建希真的是那麼無辜嗎？

根據「金建希特檢法案」的內案顯示：金建希是不是「妖姬」見仁見智，但她是許多別的「姬」，真實性卻可能很高。一，她是「金姬」。 金建希涉嫌參與「操縱德意志汽車公司股價案」；意思就是「炒股」！第一人夫愛美也就算了，但「愛金」就很容易涉及不法了。

▲▼南韓第一夫人金建希。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓第一夫人金建希愛包包。(圖／達志影像／美聯社)

二，她是「包姬」。金建希被指控非法收受名牌包和化妝品，還被人拍下照片。女人愛包包本無不妥，但第一夫人收受別人餽贈的包包，就難免有收受賄賂之嫌。

三，她是「假姬」。尹錫悅競選總統時，金建希曾被人踢爆學歷造假；她也為此公開認錯道歉。在今天，政治人物或名人學歷造假有如網路P圖一樣普遍，實在沒什麼大不了。大家最關心的是：她的臉是不是「假的」？想當初第一次看到照片上的金建希時、我還以為尹錫悅娶了個嫰妻。後來看到資料才知道：她今年52歲了！以韓國整形風氣之盛以及她臉上的稜稜角角來看， 說金建希的臉沒「整」過，鬼才相信(而且應該不只整過一次)！除非她是「妖」！

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

▲ 金建希在國民力量黨總部舉行的記者上，為學歷造假事件道歉。（圖／CFP）

以上種種，都還算是她個人的問題。但如果涉及在老公睡榻旁「吹枕頭風」，影響尹錫悅的政治決策，代誌就大條了：那是夫人干政！韓媒報導，金建希跟政治掮客兼企業家明泰均(音譯)私下的對話在10月底被在野黨曝光，內容顯示她非但在2022年6月國會議員補缺選舉時介入黨內候選人提名，還可能干預了新政權成立後不久的地方選舉，甚至介入整體國家施政的運作。

唐初武則天廢黜唐中宗、臨朝稱制時，徐敬業起兵討伐。駱賓王為他所寫的《為徐敬業討武曌檄》裡有兩句說：「掩袖工讒，狐媚偏能惑主」。金建希是狐、是妖，還是真的無辜？未來當「金建希特檢法案」調查結果公布之時，或許可以讓我們有機會一窺她的「真身」。

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