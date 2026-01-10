32歲男浮潛失蹤「疑尋獲遺體」　家屬急從台灣趕赴澳洲

▲32歲的古文任在澳洲浮潛時失蹤。（圖／翻攝gofundme，下同。）



記者吳美依／綜合報導

32歲的古文任（Walter Wen Ren Gu）在澳洲浮潛失聯，經過多日海陸空搜索後，當地居民在鄰近海灘發現人體遺骸，經警方初步判斷特徵高度吻合。儘管DNA鑑定仍在進行中，但家屬必須緊急從台灣飛抵澳洲處理後續事宜，其友人已在募資平台發起活動，協助支應龐大的交通、食宿及可能的喪葬費用。

9NEWS、WAtoday等澳媒報導，這起意外發生在珀斯（Perth）北方海岸小鎮萊奇角（Ledge Point），古文任與3名同伴一起下水浮潛，卻沒有跟其他人一起回到岸上。警方接報後立即啟動大規模行動，在沙灘上地毯式搜索，動員船隻、無人機、直升機、潛水員等，卻遲遲沒有尋獲。

本周稍早，一名晨跑者在萊奇角北側的柵欄礁海灘（Fence Reef Beach）發現沖刷上岸的人體遺骸，立即通報警方。警方發言人指出，雖然DNA鑑定結果尚未正式出爐，但據信死者就是元旦失蹤的32歲男子。

古文任友人YungLin Tseng在GoFundMe活動頁面說明，家屬必須盡快從台灣飛往澳洲，配合官方程序並預備必要安排，募得款項將用於支付家屬來回機票、在澳住宿生活開銷，以及可能產生的喪葬與行政費用，「在這段極度艱難與不確定的時刻，任何捐款與分享都能為家屬帶來重要支持。我們深深感謝每一位願意伸出援手的人。」

