國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

13款羽絨外套「鵝絨含量低於6%」　韓國THE NORTH FACE官方認了

知名戶外休閒品牌THE NORTH FACE（俗稱：北臉）韓國爆造假羽絨衣。（翻攝自IG@thenorthface_kr）

▲知名戶外休閒品牌THE NORTH FACE（俗稱：北臉）韓國爆造假羽絨衣。（翻攝自IG@thenorthface_kr）

圖文／鏡週刊

知名戶外休閒品牌THE NORTH FACE（俗稱：北臉），標榜高性能鵝絨的商品，深受年輕人喜愛，但近日在韓國被踢爆造假，將較差的再生鴨絨，充當高價鵝絨進行販售。對此，品牌營運商Youngone Outdoor公開致歉，並承諾提供全額退款。

韓國北臉被踢爆商品不實？

綜合韓媒體報導，THE NORTH FACE被消費者踢爆填充物不實，有消費者在潮牌網店Musinsa購買的羽絨外套，發現內容物手感與保暖度異常，遂向相關單位投訴。

對此《韓聯社》進一步調查發現，多款THE NORTH FACE羽絨衣標榜使用80%保暖性較佳的鵝絨，但實際卻摻雜大量保暖效果較差的鴨絨，部分商品鵝絨含量實際低於6%。除了THE NORTH FACE，韓國多家熱門網購平台W Concept、ABLY、ZIGZAG等，也販售標示不實的羽絨產品。

韓國北臉品牌方危機處理方式？

韓國THE NORTH FACE事後公開發表聲明，認了13款產品標示不實，存在成分標示與實際填充物嚴重不符的情況，其中有11款使用了「再生鴨絨」、4款混合使用了羽絨與「聚酯纖維」，還有1款填充物竟然是100%聚酯纖維（人造化纖），均不含羽絨成分。

而北臉韓國營運商Youngone Outdoor事後也正式發布道歉聲明，表示造假主因為「新舊數據更新失誤」，未能及時修正產品資訊，並承諾2025年7月初以來售出的13款標示錯誤產品，提供全額退款。


