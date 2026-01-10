誓言強奪格陵蘭！川普喊「不管他們願不願意」：絕對無法讓給中俄

▲美國總統川普9日在白宮東廳會見石油公司高層時面帶微笑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間9日再度公開威脅要強行吞併格陵蘭。他表示，「無論格陵蘭是否同意，美國都會採取行動」。川普在白宮活動中推進帝國主義式外交觀念，強調美國必須掌控戰略重要的鄰近國家，以防競爭對手先行行動，並稱若美國不介入，俄羅斯或中國可能會接管格陵蘭。

根據美媒《紐約時報》，川普在活動中向丹麥與格陵蘭官員發出警告，「我希望用簡單的方式達成協議，但如果行不通，就只能用強硬方式。」他指出，若美國擁有格陵蘭，就能夠直接防衛，否則僅靠租借無法達到同樣的效果，強調美國必須擁有領土才能保障安全。

此外，川普也將同樣邏輯應用於委內瑞拉油田計畫，宣稱美國若不介入，中國或俄羅斯可能先行控制，並提到美軍在逮捕委國總統馬杜洛以後，本來可以「徹底摧毀」整個國家，但因對方合作而得以避免。川普強調，美國軍事力量足以對不配合的鄰國施加壓力，呈現強硬外交立場。

針對格陵蘭主權，川普聲稱丹麥之所以擁有格陵蘭，是因為500年前曾派船登陸，認為這項主張似乎淡化領土主權原則及格陵蘭人民意志。

報導分析，川普忽略北約條約核心精神，即對任何成員國的攻擊，將被視為對全體成員國的攻擊，而格陵蘭為丹麥半自治領地，且美國在當地設有軍事基地，格陵蘭未遭俄羅斯或中國封鎖。

據悉，美國曾於1916年正式承認丹麥對格陵蘭的主權。