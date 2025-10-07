中國國務總理李強將率團出席北韓80週年黨慶　有意修復中朝關係

▲北韓外務相崔善姬9月底出訪北京，受到中國國務總理李強接見。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）即將於10月10日舉行朝鮮勞動黨成立80週年慶祝活動，中國決定派出國務總理李強率領高層代表團出訪北韓，雖然中國國家主席習近平未能出席，但此舉仍凸顯中國積極修復中朝關係、強化戰略溝通的意圖。此次出訪規格明顯高於十年前，象徵中國對北韓的重視。

根據北韓官媒《朝中社》今（7）日報導，李強即將率領中國黨政代表團，以北韓政府邀請名義，出席朝鮮勞動黨創建80週年慶典，並對北韓進行正式友好訪問。中國外交部同日亦在官網公告，強調「中朝為傳統友好鄰邦」，此次訪問旨在鞏固兩國關係，推動黨與國家最高領導人之間的戰略交流與合作，並持續促進中朝傳統友好合作關係發展。

與2015年朝鮮勞動黨70週年慶典相比，此次派遣的中國代表團規格顯著提升。當時出訪的中國高官僅為權力序列第5位的劉雲山，而李強此次作為權力序列第2位的國務總理親自領隊，顯示北京對此次慶典的高度重視。原本有傳聞習近平可能親訪平壤，但最終未成行，預計習將出席本月底在南韓慶州舉行的APEC峰會。

南韓《韓聯社》指出，習近平透過在北京舉行的中國抗戰勝利80週年慶典邀請北韓最高領導人金正恩，並派遣李強出訪，意在回應北韓疏遠中朝關係的情況，展現北京有誠意修復與平壤的互動。

南韓統一研究院研究員洪敏（音譯）分析，此舉象徵朝中兩國關係改善，也顯示中國在東北亞事務中，仍將北韓視為推動自身戰略利益的重要「外交籌碼」。

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩9月3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓從年初起即向多國高層發出邀請，計畫在朝鮮勞動黨創建80週年紀念日舉行大規模慶典與數萬人規模的閱兵。除了中國以外，俄羅斯將派出與總統普丁關係密切的俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev），越南則由前國家主席阮春福率團，寮國則由國家主席西蘇里出席。

《韓聯社》提醒，這意味著繼中國抗戰勝利節閱兵後，不到一個月內，中、俄、朝三國最高層將再次齊聚於北韓閱兵現場。屆時，金正恩與中俄高層將站在閱兵主席台上，共同觀看北韓展示最新武器，似乎對外釋放支持平壤核武與軍事政策的訊號，彰顯三方高層的戰略互動與地區影響力。