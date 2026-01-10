日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花　北海道要等到4月下旬

▲日本東京都心預計3月21日將迎來櫻花開花。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

想赴日賞櫻的民眾注意了！日本氣象新聞公司8日發布2026年櫻花前線預測，東京都心預計3月21日率先開花，為賞櫻季揭開序幕，橫濱、名古屋、福岡、熊本則會接力開花，而關西地區的京都與大阪則要等到同月27日才會開花。

根據《共同社》報導，位於千葉市的日本氣象新聞公司（Weathernews）公布2026年「第一次櫻花開花預測」，其中東京在3月21日開花後，橫濱將於3月22日迎來櫻花綻放。名古屋、福岡、熊本三大城市在3月23日同步開花。至於京都與大阪則會在3月27日開花。

整體而言，日本近畿、中國、四國、九州北部及南部等地區，櫻花開花時程與往年相差不大，預計4月初前各地將陸續進入最佳觀賞期。

值得注意的是，北海道與東北地區今年可能出現「早開」現象。氣象公司分析，這兩大區域4月氣溫恐高於歷年平均值，加上晴天日數增加，櫻花有望提早於4月上旬綻放。而標誌著賞櫻季尾聲的「櫻花前線」，預計4月下旬才會抵達北海道。

氣象專家提醒，此次僅為第一波預測，實際開花時間仍需視後續天氣變化調整，建議民眾規劃行程時可多加留意最新預報資訊。