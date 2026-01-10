　
    • 　
>
美逮捕馬杜洛「威脅全球小國」！　李顯龍罕見示警

▲▼ 新加坡總理李顯龍,Lee Hsien Loong。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡前總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普強勢逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並透過經濟脅迫手段，掌控這個石油大國，震撼國際社會。新加坡前總理李顯龍也罕見發表強硬聲明，警告此舉恐怕危及全球小國的生存空間。

《彭博社》指出，遠在2萬公里之外的都市國家新加坡，被委內瑞拉事件直接觸及了存亡擔憂。這個東南亞金融與貿易中心，陸地面積僅比紐約市略小一些，自60年前獨立建國以來，國家認同就很明顯受此因素影響。開國總理李光耀也深知國家弱點，那就是與馬來西亞切割後失去資源與腹地，在瞬息萬變的世界中極度脆弱。

國際法遭破壞　小國擔憂「弱肉強食」

李光耀之子、新加坡前總理李顯龍8日在尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS）一場論壇上直言，「從小國角度來看，如果世界是這樣運作的，我們就有麻煩了。」

他強調，新加坡一直明確反對違反國際法的干預行動，不論是1983年美國入侵加勒比海島國格瑞那達（Grenada），或是俄羅斯侵略烏克蘭。如果缺乏公認的現代法律，各大強權也沒有意願執行這些法律，像是新加坡這樣的小國只能落入「弱肉強食」的叢林法則、任人宰割。

▼李顯龍是新加坡開國總理李光耀之子。（圖／路透社）

▲▼ 新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

經濟武力並重　新加坡生存之道　

李顯龍指出，新加坡在二戰後的國際秩序環境中蓬勃發展，但這不是該國成功的唯一原因，如今美國介入委內瑞拉的情況也非前所未見，「美國已經在世界各地多次採取這種行動，其他大國也會這麼做。」

針對這種情況，李顯龍提出3項建議，那就是設法維持經濟強健，建立可信賴武力，與鄰國、盟友和世上其他「繁榮中心」合作。事實上，新加坡國防開支已占GDP的3%。

面對國與國之間的角力，他也提出應對之道，「如果兩國之間發生爭端，我們必須捫心自問，『這對我們有什麼好處呢？這是否涉及原則問題？』如果是的話，我們就必須捍衛這個原則。」

不過，這個原則也不一定會妨礙國家發展。針對俄羅斯，新加坡發布強烈聲明，並且實施制裁，「但這不代表我們對俄羅斯抱有敵意。我們依然維持著關係，也還是會跟他們做生意。」

美逮捕馬杜洛「威脅全球小國」！　李顯龍罕見示警

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

