國際

海水染紅！她疑遭鯊魚攻擊亡　目擊者悚憶「手臂沒了」

▲▼美屬維京群島「聖克魯斯島」（St. Croix）的「德羅施海灘」（Drosch Beach）。（圖／翻攝Google Maps）

▲聖克魯斯島「德羅施海灘」（Drosch Beach）。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美屬維京群島（Virgin Islands）發生駭人意外，來自明尼蘇達州的艾琳（Arlene Lillis）游泳時遭鯊魚襲擊、咬斷左臂，最終因大量失血身亡。目擊者回憶，當時海上傳來「令人毛骨悚然的尖叫聲」。不過，2名救援者都沒看見鯊魚蹤影。

《紐約郵報》報導，這起事件8日下午發生在美屬維京群島「聖克魯斯島」（St. Croix）的「德羅施海灘」（Drosch Beach）。來自猶他州的護理師、前救生員克里斯多福（Christopher Carroll）聽見呼救聲，立刻從飯店2樓衝下去，跳入海中，拚命游向距離岸邊約10碼（約9公尺）的艾琳，當時對方周遭已是一片血水。

克里斯多福抵達時，艾琳左臂手肘以下已被咬斷，上臂肱骨外露，但她仍有意識，「她當時還能說話，我不斷試著安撫她。」但對方絕望地說，「我要死了。」

此時，來自內布拉斯加州、受過心肺復甦術（CPR）訓練的遊客萊恩（Ryan Connot）也趕來協助。他與克里斯多福合力將傷患運回岸上，沿途大聲呼喊，請求其他遊客撥打911求救，「她告訴我們她叫艾琳，那大概是在回程半途，我想那是她說的最後一句話。」

艾琳被帶回岸上時，已經失血過多，儘管她立即被救護車送往當地醫院，但最終仍宣告不治。維京群島警方表示，這疑似是一起鯊魚攻擊案件，他們還接獲第2起通報，但搜索1小時後未能證實曾經發生另一次攻擊。

美屬維京群島總督布萊恩（Bryan）發表聲明哀悼，並感謝立即伸出援手的旁觀者，以及勇敢搶救的第一線救難人員。當局尚未確認發動攻擊的鯊魚種類，但該海域棲息著虎鯊（tiger sharks，又稱鼬鯊）及佩氏真鯊（Caribbean reef sharks）等危險物種。

 
01/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

海水染紅！她疑遭鯊魚攻擊亡　目擊者悚憶「手臂沒了」

相關新聞

三鐵女將遭鯊魚拖入海　老公親眼目睹

三鐵女將遭鯊魚拖入海　老公親眼目睹

美國加州發生鯊魚襲擊事件，有一名55歲的女三鐵運動員在與丈夫及好友游泳時，竟遭鯊魚拖入水中失蹤。事發當時更有目擊者表示，看見鯊魚嘴裡叼著人的身體潛入海中。經過長達一週的搜救，遺體終於在距離失蹤地點25英里（約40.2公里）外的地方被尋獲。

澳14歲少年戲水遇鯊魚　胸口遭狠咬撕裂

澳14歲少年戲水遇鯊魚　胸口遭狠咬撕裂

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

男衝浪「遭鯊魚咬死」！　雪梨3年半來首起

男衝浪「遭鯊魚咬死」！　雪梨3年半來首起

前NBA球星孕妻被鯊魚攻擊！

前NBA球星孕妻被鯊魚攻擊！

鯊魚

