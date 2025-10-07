北韓最新布局曝光！擴建「革命旅遊勝地」商業機場　航廈已顯雛形

▲美國華府智庫透過務星影像發現，北韓在三池淵市興建新機場。（圖／翻攝自38 North）

記者羅翊宬／編譯

美國華府專門分析北韓動向的智庫《北緯38度》（38 North）透過最新衛星影像分析，北韓（朝鮮）正在位於江原道的三池淵市進行機場翻修工程，目標是將其打造成北韓國內第三座現代化商業機場。新航廈已具雛形，並設有支持新鐵路站的基座，顯示北韓正加速布局交通與觀光基礎設施。

根據韓媒《News1》，《北緯38度》分析於9月20日拍攝的衛星照片，指出三池淵機場的航廈輪廓已初步成型，同時正在施工的部分還包括新的鐵路路基。照片顯示，未來將與3個月台的鐵路站相連，為遊客提供更便捷的交通轉乘。

此前，北韓官媒《朝鮮中央電視台》也曾在7月18日公開三池淵國際機場的3D模擬圖，圖中呈現航廈與鐵路站連接的設計，以及升級後的停機坪、貨運及維修區域等規劃。

目前北韓已有兩座現代化商業機場，分別是平壤順安國際機場、元山葛麻國際機場。三池淵機場距離白頭山（長白山）僅約32公里，預計將成為前往白頭山的觀光門戶。然而，由於該座機場僅有一條跑道，且跑道較窄、長度偏短，大型客機起降仍受限制，未來若要支援更多觀光航班，仍需進一步改善設施。

分析指出，此次機場升級計畫反映了北韓最高領導人金正恩擴大旅遊產業發展的意圖。北韓今年已完成並開放江原道元山葛麻海岸觀光區，並同步建設新鐵路線、電力及通訊基礎設施，展現其持續投入觀光與交通建設的策略。三池淵機場若如期完成，將成為北韓連接國內旅遊與國際旅客的重要節點。