濟州島海岸撿到「茶包K他命」17次！共34kg　警：疑來自台灣

▲南韓警方懷疑，接連出現在濟州島海岸的毒品，是來自台灣。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州島海岸自2025年9月起接連發現多達17批來路不明的毒品，總重量高達34公斤，這些毒品全被偽裝成茶葉，裝在綠色與銀色的茶葉包裝內。濟州地方海洋警察廳9日證實，這批K他命極可能源自2024年7月台灣西部海域發生的大規模毒品漂流事件，隨著洋流漂到濟州島沿岸。

根據濟州海警調查，2025年7月上旬台灣西部海域曾發生重大毒品漂流案件，當時台灣當局在海上發現約140公斤偽裝成茶葉包裝的K他命。而濟州島從2025年9月到12月間，接連在濟州港、涯月邑、朝天邑、舊左邑、龍潭浦口、牛島海岸，以及西歸浦市城山邑廣峙其海岸等多處地點，撿獲相似的毒品包裹。

令執法單位憂心的是，這批毒品的數量相當驚人。若以單次施用劑量0.03公克計算，34公斤的K他命足以供應約120萬人同時使用。K他命屬於麻醉藥物的一種，大量吸食會導致幻覺、記憶障礙等嚴重後果。

濟州海警表示，儘管在島內並未發現這批毒品流入市場的跡象，但調查過程困難重重。執法人員針對發現地點周邊進行地毯式搜索，分析監視器畫面及船隻航行軌跡，卻始終找不到與南韓國內犯罪集團的關聯性。由於缺乏具體證據，案情一度陷入膠著。

目前台灣與南韓的調查當局已展開跨國合作。兩方執法機關比對毒品的包裝型態、種類及成分後，高度認定濟州島查獲的K他命，就是從台灣海域流失後順著洋流漂至當地。濟州海警相關負責人強調，「為釐清這批毒品的確切流入途徑，我們正與台灣等海外執法機構密切協商，全力合作辦案」，並承諾「會竭盡所有力量加強海上監控與阻絕工作，守護乾淨無毒的濟州海域」。