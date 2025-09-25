　
國際

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

完全佔領巴勒斯坦計畫即將完成，納坦雅胡得意的笑了。(圖／路透）

文／朱錦華

以色列在加薩對巴勒斯坦人進行的種族滅絕行動（己獲得聯合國認證），讓 史蒂芬·史匹柏的奧斯卡名作《辛德勒的名單》(Schindler's List,1993)和無數描述二戰時猶太人悲慘遭遇的電影，都變成了笑話。我已經記不清有多少位作家因為描寫猶太人苦難而獲頒諾貝爾文學獎。如今，這些作品都不幸淪為「笑忘書」（笑完後就它們忘掉的書）。

二戰時納粹德國有計畫的屠殺猶太人，是秘密進行的；當時多數人並不曉得，因此難以救援。今天，世人何其「有幸」、或者政治正確的說「不幸」每天透過媒體直擊巴人遭遇種族滅絕式的屠殺，卻依然束手無策、坐視罪行發生。為什麼？就因為以色列有美國撐腰！

▲辛德勒的名單。（圖／DVD封面）

拿下7項奧斯卡大獎的《辛德勒的名單》，描述二戰時猶太人遭屠殺的故事。（圖／DVD封面）

許多人說，這些暴行是以色列總理納坦雅胡和他的極右派政府幹的，並非所有以色列人都支持他們的做法。此說不假。然而，納坦雅胡為何能夠一直掌權至今？還不是因為該國始終有超過半數的人民支持他的極右派政府？

不久前有媒體採訪時發現：在巴人遭遇種族滅絕的同時，距離加薩沒多遠的以國大城市夜店裡有人夜夜高歌，勁舞達旦。受訪的年輕人說：「剿滅加薩沒什麼不對，因為他們都是哈瑪斯。」顯然，他們認為父祖輩遭納粹迫害是不人道的，但如今他們對巴人的殺戮卻只是「自我防衛」。

▲▼加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）

被迫害者的遭遇讓人同情。可悲的是，之前曾飽經苦難的被迫害者一旦翻身、握有權力或武力之後，卻往往以「自我防衛」為由，變身為加害者，而且手段更加狠辣。英國大詩人奧登(W.H.Auden)曾說：「受惡行所害者，將作惡以報」。這句話很不幸的在以色列人身上看到了驗證。

誠然，耶和華曾說：「以牙還牙，以眼還眼。」但祂沒有說以兩眼很還一眼，也沒有說以32顆牙齒還報一齒。哈瑪斯在恐攻裡殺害一千多名以色列人，不等於以色列有理、有權在加薩殺害超過6.5萬巴勒斯坦人。何況，納坦雅胡的目標還不僅於此。

▲▼以色列加大進攻加薩市，巴勒斯坦人紛紛逃往南部。（圖／達志影像／美聯社）

以色列加大進攻加薩市，巴勒斯坦人紛紛逃往南部。（圖／達志影像／美聯社）

「老納」22日跟軍方高層舉行猶太新年祝酒活動時說：「未來一年將是對以色列安全具有歷史性意義的一年。以色列決心實現所有戰爭目標。它不僅限於加薩地帶，還要在各領域開闢安全、勝利與和平的新機遇。」前一天，他對多國承認巴勒斯坦國一事作出回應說：「約旦河西岸不會有巴勒斯坦國。」這意味著，加薩之後，下一個目標就是目前由巴勒斯坦自治政府治理、跟哈瑪斯恐攻無關的約旦河西岸地區。

CNN報導，最近多國紛紛承認巴勒斯坦國，反而讓以色列翻臉後更加肆無忌憚。在納坦亞胡的世界觀裡，以色列唯一需要的盟友，就是美國。他也確實得到川普的公開支持。然而巴勒斯坦國的問題，也暴露了美國對其他許多地區已逐漸失去影響力。

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

石破茂：日本承認巴勒斯坦是「時間問題」

日本首相石破茂23日在聯合國大會演說中表態，承認巴勒斯坦國家地位只是時間問題，同時批評以色列高層官員否定巴勒斯坦建國的立場。如今已近80%聯合國成員國承認巴勒斯坦國，包括英國、加拿大及法國等。

替「斷頭孕婦」接生！加薩醫護曝煉獄

川普想拿和平獎？馬克宏：先結束加薩衝突

記憶VS遺忘：中日緊張關係的糾結

世界領袖齊聚聯合國！法國承認巴勒斯坦國地位

