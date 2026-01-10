川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導



美國最高法院預計於1月14日公布新一批裁決，外界聚焦多起重大案件，包括美國總統川普（Donald Trump）推動的全球關稅政策是否合法。這些裁決不僅攸關總統權力，也可能影響全球經濟走勢。最高法院不會提前透露將公布哪些案件結果，因此各界都在密切觀察。

裁決公布日臨近 關稅案引發關注

美國最高法院官網顯示，大法官們將於1月14日公開新一輪裁決結果，這些案件多已完成言詞辯論。雖然外界對公布內容充滿期待，最高法院一向保密，事前並不會透露具體案由。就在今天，大法官們已經針對一宗刑案作出裁決，讓人更加期待接下來的重大案件結果。

川普關稅案成權力焦點，全球經濟受牽動

其中，川普（Donald Trump）主導的全球關稅措施是否合法，成為法界和政界關注的焦點。這項裁決將檢驗最高法院願不願意對總統權力劃下界限，特別是在川普可能於2025年1月重返白宮的背景下。由於這項措施涉及全球貿易，判決結果預料將波及世界經濟。

去年11月5日，最高法院已就此案展開辯論，無論保守派還是自由派大法官，都對這些關稅的合法性提出不少疑問。川普引用1977年一項原本用於國家緊急狀況的法律，推動徵收關稅，目前川普政府正對下級法院認定其逾越職權的判決提出上訴。

企業與州政府上訴 川普強調關稅利益

這項關稅案是由受影響企業、以及美國12個州共同提起。川普（Donald Trump）曾強調，關稅政策讓美國財政更強健。他甚至在社群媒體上表示，如果最高法院裁定違法，將對美國造成「重大打擊」。

除了關稅案外，這個由6名保守派和3名自由派組成的最高法院，還有其他重大案件等待裁決。當中包括對《投票權法》（Voting Rights Act）關鍵條款的挑戰。這項於1965年通過的聯邦法律，旨在防止美國選舉中的種族歧視，各界同樣密切關注裁決結果。