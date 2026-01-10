　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

▲▼美國總統川普曾討論加拿大主權歸屬。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國最高法院預計於1月14日公布新一批裁決，外界聚焦多起重大案件，包括美國總統川普（Donald Trump）推動的全球關稅政策是否合法。這些裁決不僅攸關總統權力，也可能影響全球經濟走勢。最高法院不會提前透露將公布哪些案件結果，因此各界都在密切觀察。

裁決公布日臨近　關稅案引發關注
美國最高法院官網顯示，大法官們將於1月14日公開新一輪裁決結果，這些案件多已完成言詞辯論。雖然外界對公布內容充滿期待，最高法院一向保密，事前並不會透露具體案由。就在今天，大法官們已經針對一宗刑案作出裁決，讓人更加期待接下來的重大案件結果。

川普關稅案成權力焦點，全球經濟受牽動
其中，川普（Donald Trump）主導的全球關稅措施是否合法，成為法界和政界關注的焦點。這項裁決將檢驗最高法院願不願意對總統權力劃下界限，特別是在川普可能於2025年1月重返白宮的背景下。由於這項措施涉及全球貿易，判決結果預料將波及世界經濟。

去年11月5日，最高法院已就此案展開辯論，無論保守派還是自由派大法官，都對這些關稅的合法性提出不少疑問。川普引用1977年一項原本用於國家緊急狀況的法律，推動徵收關稅，目前川普政府正對下級法院認定其逾越職權的判決提出上訴。

企業與州政府上訴　川普強調關稅利益
這項關稅案是由受影響企業、以及美國12個州共同提起。川普（Donald Trump）曾強調，關稅政策讓美國財政更強健。他甚至在社群媒體上表示，如果最高法院裁定違法，將對美國造成「重大打擊」。

除了關稅案外，這個由6名保守派和3名自由派組成的最高法院，還有其他重大案件等待裁決。當中包括對《投票權法》（Voting Rights Act）關鍵條款的挑戰。這項於1965年通過的聯邦法律，旨在防止美國選舉中的種族歧視，各界同樣密切關注裁決結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

第5艘了　美軍加勒比海「再扣押1油輪」

爆料白宮幕僚有在打！還沒試過瘦瘦針　川普鬆口：或許我該用

美宣布金援14億「泰柬停火」　美助卿：不清楚中國扮演什麼角色

教宗良十四世警告：戰爭重新成為風潮

快訊／伊朗動亂升級！最高國安會：美國、以色列「密謀製造動盪」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

黃子鵬加盟台鋼雄鷹　觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

第5艘了　美軍加勒比海「再扣押1油輪」

爆料白宮幕僚有在打！還沒試過瘦瘦針　川普鬆口：或許我該用

美宣布金援14億「泰柬停火」　美助卿：不清楚中國扮演什麼角色

教宗良十四世警告：戰爭重新成為風潮

快訊／伊朗動亂升級！最高國安會：美國、以色列「密謀製造動盪」

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

今晨出現極端低溫！　專家：下週可能有颱風生成

2026洗髮精推薦Top 28！頭皮養護、強韌髮根、去屑止癢挑選原則一次看

快訊／今晨最低3.9℃！4縣市冷爆不到6度　今晚又有冷氣團來襲

台股3萬點高點震盪　晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

OpenAI、軟銀投資10億美元　SB Energy加速建設AI資料中心

夏奇拉亞洲巡迴演唱會將來台開唱？　驚喜點名感謝台灣粉絲

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

國際熱門新聞

陳志回中國受審！外媒揭北京搶人關鍵

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了

她從1500元翻身「創業年收近3億」

還沒試過瘦瘦針　川普：也許我該用

美軍加勒比海「再扣押1油輪」

高市早苗傳1月將解散眾議院

即／全國示威失控　伊朗怒轟美以操盤

美金援14億泰柬停火：不清楚中國角色

教宗警告：戰爭重新成為風潮

每人普發315萬　美擬說服格陵蘭人加入美國

動用極音速飛彈！俄：報復烏軍襲普丁官邸

誘惑國中少女拍AV！社長下海指導狂賺200萬

川普：毒梟正在掌控墨西哥　將展開地面攻勢

更多熱門

相關新聞

快訊／美加徵晶片關稅　中方：濫用關稅、回歸市場機制

快訊／美加徵晶片關稅　中方：濫用關稅、回歸市場機制

美國總統川普（Donald Trump）政府23日宣佈，計畫從2027年6月起，對自中國進口的半導體產品加徵新一輪關稅，具體稅率將在政策上路前一個月向外界公布，對此中國方面也有回應，痛批美方「濫用關稅」。

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

川習會前美提協議框架　紐時：回到貿易戰前關係

川習會前美提協議框架　紐時：回到貿易戰前關係

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

熱門新聞

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

10℃冷到周末　圖看何時回暖

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

最容易「姐弟戀」的三大星座！

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

吃軟不吃硬的三大星座！

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面