美逮馬杜洛「兩岸都學到一課」　經濟學人：斬首行動成關鍵

《經濟學人》分析指出，中國和台灣都可以從美國對委內瑞拉的突襲中學到一課，這不會改變中國的盤算，但將成為「斬首」打擊的案例研究。

北京「對台盤算」不變



報導指出，美軍深夜從委內瑞拉首都強行帶走馬杜洛的消息傳出，立即在中國網路上引爆熱議，許多網友不約而同提出敏感問題，「這會不會成為中國攻打台灣的範本？」同樣疑慮也在台灣與美國引發關注，不少重要人物擔心，此舉可能為習近平對台動武開創先例。

不過《經濟學人》分析認為，中國對台策略不太可能因此遭受直接影響。北京已經迅速譴責美國，中國官員也藉此強化長期以來對美國「全球霸凌者」與「國際法破壞者」的形象塑造。事實上，北京至今未對台動武，並非害怕國際譴責，而是因為解放軍自身的軍事侷限，以及對美國可能介入的顧慮。

「斬首行動」中國獲啟發



然而，這場突襲行動仍為兩岸帶來重要啟示。

中國特種部隊多年來持續策畫針對台灣領導層的「斬首行動」。中國官媒2015年披露，解放軍在北方沙漠建造台灣總統府模型進行攻擊演練，該訓練場地自2020年以來規模已擴大3倍，日本智庫去年10月取得衛星影像拍到增建不少台灣政府部門仿製建築。

問題在於，解放軍菁英部隊至今未在海內外執行過任何重大行動，習近平10多年前推動的軍事改革，也尚未建立起執行此類任務所需的太空、空中、地面等跨軍種高度整合能力。因此，北京勢必會仔細研究美國這次突襲卡拉卡斯（Caracas）的行動細節。

台灣關注「關鍵弱點」

台灣也將迫切渴望深入了解這次美軍行動，儘管台灣軍隊的裝備與訓練優於委內瑞拉，但長期以來始終擔憂中國可能利用潛伏特務發動斬首攻擊。國防部副部長徐斯儉5日表示，國軍已針對各種中國入侵行動制定應變計畫，包括護衛總統的「萬鈞計畫」。他強調，委內瑞拉事件突顯了強化備戰與武器升級維護的重要性，這也與政府近期努力提升國防預算的方向一致，儘管相關計畫遭到在野黨阻撓。

對台灣而言，一個特別引人關注的細節是，委內瑞拉部署的中國JY-27型防空雷達，似乎在這次突襲中完全失效。雖然可能是維護不當、操作失誤甚至遭到破壞所致，但若美國確實找到破解弱點，也將影響中國對自身防空漏洞的評估，因為同型雷達也部署在中國本土。

美國深陷自家後院「中國獲益」

對兩岸而言，川普政府願意動用武力，並將焦點轉向西半球的態度，或許更具深遠意義。台灣官員認為，此舉展現美國願意部署軍力對抗威權政權，將對中國發揮嚇阻作用。但另一方面，當川普暗示下一個目標可能是墨西哥、哥倫比亞甚至格陵蘭時，北京官員可能暗中感到振奮。這未必代表習近平在台灣問題上獲得免死金牌，但若美國深陷「自家後院」事務，中國仍可能從中獲益。