行動電源高空起火！韓籍廉航機艙「濃煙密布」　空服員落地急送醫

▲韓國德威航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓廉航德威航空一架從中國海南省三亞飛往南韓清州的國際航班，今（10）日凌晨在飛行途中發生意外。一名乘客放置在隨身行李內的行動電源突然冒煙，機組人員緊急處置後成功控制局面，但仍造成多名乘客與空服員吸入濃煙，部分人員送醫治療，相關單位已介入調查事故原因。

根據《韓聯社》，德威航空指出，發生事故的航班為TW634班機，於當地時間10日凌晨2時10分從中國海南省三亞國際機場起飛，機上共搭載機長與空服員6人以及32名乘客，目的地為南韓清州國際機場。

飛行途中，坐在機艙前段座位的一名乘客，其隨身行李內的行動電源突然冒出濃煙，機艙內一度陷入混亂。機組員發現狀況後，立即將行動電源取出，並以浸水方式進行初步處置，成功防止火勢擴大。

該班機原預定上午7時15分抵達清州國際機場，最終於上午6時37分提前降落。共有5名乘客與3名空服員疑似吸入濃煙嗆傷，包括在第一時間內臨機應變的3名空服員，事後由119救護人員送往附近醫院接受治療，其餘乘客則在抵達後全數返家。

德威航空表示，已與相關主管機關合作，釐清行動電源冒煙的確切原因。南韓國土交通部也指出，將針對該行動電源的容量、是否符合攜帶登機規定，以及是否涉及違反航空保安規定等進行全面調查。