國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

▲▼ 美國總統川普20日簽署多項行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）日前在《紐約時報》（The New York Times）專訪中被問到台海問題，川普的回答順序巧妙的傳遞出威懾訊號，把台海問題責任丟給中國國家主席習近平，川普的一段話成為台海關係的關鍵判斷。

川普暗示對台動武沒正當理由　台海問題責任丟給習近平
在長達近兩小時的專訪裡，川普被問到，美國對委內瑞拉的行動會不會成為其他國家主權爭議的危險範例。他先否認這種類比，強調委內瑞拉帶來的是「直接且真實的威脅」，像是非法移民、毒品和犯罪等問題，美國有必要下重手。但他也點明，台灣並沒有類似的威脅對中國，暗示中國沒正當理由動武，也順勢透露，這種操作全世界只有美國能做。

切割完委內瑞拉和台灣後，川普才把話題帶到台海。當記者提及中國國家主席習近平把台灣視為分離主義威脅時，川普並沒反駁，反而說決定權在北京，「習近平認為台灣是中國的一部分，要怎麼做是他的事。」這話聽起來像是放手，但其實話裡有話。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普語帶威懾　以任期劃分風險
雖然川普表面上把選擇權交給習近平，但他隨即補充警告：「我已經告訴他，如果他真的這麼做，我會非常不高興。我不認為他會真的這麼做，我希望他不會。」這句話透露出美國總統的威懾意味，讓人感受到美國在台海問題上的底線。

隨後，川普（Donald Trump）再進一步表示，「我們總統換人後，習近平可能會動手，但我不認為他會在我當總統時動。」這段話變成對台海局勢最關鍵的判斷，川普並沒有否認台海風險，只是把危機點明確劃分在自己任期之後，台灣的安全感也就和美國總統是否換人深深綁在一起。

責任外推　台灣安全難測
川普（Donald Trump）在專訪裡依序完成四步：先否定委內瑞拉事件的示範效果，再把台海爭端的責任推給習近平，然後警告後果，最後用自己的任期作為台海風險的時間分界點。

這種說法把台海問題放進一個外推責任、情境切割和川普任期的框架裡，並沒有明確的制度紅線或長期承諾。台灣的未來在這種不確定下，究竟是福是禍，恐怕還得看美國總統是誰，以及美中俄三方接下來怎麼走棋。

