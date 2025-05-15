國際火線／神仙打架，虐戀成災：大陸仙俠劇的墜跌

▲ 楊紫、鄧倫主演的《香蜜沉沉燼如霜》，被推為虐戀仙俠劇的頂峰。(圖／中天提供)

文／朱錦華

在陸劇的眾多劇種裡，仙俠劇是產量極大的一支。每月推出的十幾二十部陸劇裡，至少三分之一是仙俠劇；有時候甚至多達一半。為什麼有如此高的數字？

我想，原因之一，是跟審查制度有關。大陸審查制度對劇作內容的限制法度森嚴，這個也禁，那個也禁。製片方在摸索及碰撞好一陣子後，終於發現作為「逃避主義」最徹底的仙俠劇，限制最少(因為最脫離現實)。於是乎，製片方開始大膽又大量的往這個方向投資。

▲ 胡歌、劉亦菲主演的《仙劍奇俠傳》，是大陸仙俠劇的開山祖。（圖／翻攝自大陸網站）

原因之二，如今這類劇幾乎都是以仙俠的外衣包裹虐戀的內容，讓觀眾在又甜又虐的內容裡忘卻現實生活的諸多痛苦或煩惱。早年，仙俠劇多是描述少年英雄的成長和冒險故事。胡歌、劉亦菲主演的《仙劍奇俠傳》是最具代表性作品。但是慢慢的，隨著《花千骨》、《三生三世十里桃花》(播放量累計逾480億次)等虐戀仙俠劇的流量大爆發，很自然的會吸引製作方拚命的複製此一勝利方程式。

據了解，愛看這類劇的觀眾年紀都比較輕，對言情內容及其角色更容易投入感情。此外，近年許多仙俠劇喜歡找「韓風花美男」偶像來擔綱男主角，這也是吸引「偶粉」來追劇的重要手段之一。如此一來，大陸仙俠劇遂演變成今天的面貌：內容與妝容同樣千篇一律！先說前者。

▲ 趙又廷「壁咚」楊冪的《三生三世十里桃花》，是虐戀仙俠的經典。（圖／中視）

近年的仙俠劇，橋段不外是穿越、重生、奪舍(借身還魂)、反正就是從「飄洋過海來看你」幻變成跨越千年的「穿越時空來愛你」。而這場戀愛又必然是虐戀：因為各種禁制或誤會造成相愛相殺，而且為了表示達到「愛情重傷」，男女主角一定要「愛到吐血」！

至於角色設定，男主角絕大多數都是什麼仙君、魔君。事實上就是「古偶版的霸道總裁」。女主角則除了象徵勞動基層OL的小仙女之外，更多的是妖或獸。有網友統計過，仙俠劇裡女主角的身分，最多的是狐狸和鳳凰。因此，該類劇充斥著滿滿的「人神戀」和「人獸戀」的氣息。

▲ 楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》，內容涉及「人妖戀」。（圖／iQIYI國際站）

至於妝容，女的看起來多數還保持著個人樣，男的則是一個比一個誇張。我懷疑他們的妝容和戲服都是拷貝自台灣的布袋戲。不然，為什麼那麼多男主角都是留著一頭長長的、濃密的白髮(例如《三生三世枕上書》裡的高偉光 ）？

由於骨子裡是虐戀劇，所以「神仙打架」 只是做個樣子，擺個pose就行了。其他的，就交給後製時請特效師傅在畫面上多加幾道「綵帶」吧！

之前我在《高潮崩壞！資本主義之惡與爛尾韓劇》一文裡提到過一齣拍得很好的韓國奇幻劇《還魂》。這齣劇曾引起大陸不少網友反彈，說它「抄襲」自《陳情令》等陸劇，還得意洋洋的自豪說「仙俠劇」是中國特有的文化創作。

事實上，《還魂》只是用了東方文化裡「借身還魂」這個概念，整體來說談不上抄襲。而這些力挺大陸「仙俠劇」的網友，今天看到仙俠劇「淪喪」到這種地步，不知會作何感想？

有人批評說，愛追這類「仙俠虐戀古偶劇」的「偶粉」，知識水平都比較低(可能因為年紀太輕的關係)。關於這一點，我不予置評。