「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光：真的頂

▲胡漢龑前往災區，捐出小山貓，並另發慰問金給災民。（圖／地方中心翻攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

「吊車大王」胡漢龑對光復鄉災區出錢出力，但仍遭到酸民質疑「只是擺拍、做秀」，氣得他回擊「不要只出一張嘴！」事實上，多數人都給予高度肯定，一名網友直言，胡漢龑是台灣唯一炫富，卻不會讓人覺得討厭的一個人，接著曝2大原因。

年收30億的胡漢龑擁有龐大的吊車事業，家裡則有4妻14位兒女，也常曬出豪宅、跑車等奢華生活。但一名網友在Threads表示，胡漢龑是台灣唯一炫富卻不會讓人覺得討厭的人，尤其這次花蓮光復鄉洪災，更讓他的義舉與風範展現在各界眼前。

▲胡漢龑帶著兩名女兒到災區救難。



原PO說，第一個原因是，民間公司比現在的政府還有效率；再來則是，二話不說出錢出力救難，救災不遺餘力，對社會充滿貢獻，真是人間上帝。

文章一出，萬人都點頭回應，「他的機械設備比政府還齊全，又肯免費出車！真的頂」、「我喜歡他不講幹話，純粹秀他的跑車、吊車、房子，社會有需要就出手幫忙」、「他的炫富讓人很舒服，而且超級回饋社會！帥」、「我也喜歡胡老闆，覺得他超可愛，而且又很大方做善事」、「一句很實在的話，他真的是炫富到讓人看得很爽的人」、「真的比花蓮政府還有效率，第一時間支援機具、山貓、人力物資前往災區」。

還有網友分享其他不為人知的善舉，「之前新竹有大樓火災，消防車雲梯車只能到15樓，也是他無償出動起重車把高樓的居民救下來」。

對於這次救災，胡漢龑表示，事發後他在凌晨3時許開了7個多小時的車，載著滿車物資到災區，一旁的三女兒解釋，他們總共帶了2台小山貓、1台怪手、600雙手套、220個頭燈、10台水泥推車、520支鐵鏟，以及60台洗地機，且準備了慰問金每名傷者3千、受災戶2千，已託付給議長處理。

胡漢龑強調，這些重機具會戰到最後一兵一卒，直到恢復市容才會撤離。提到被名嘴反譏「車輛被當裝飾沒人會開」一事，胡也說，批評他個人沒關係，但無法接受自己如此辛勤救災的員工們被攻擊，「兩台車四個駕駛輪流休息，說我們擺拍，對辛苦的員工不公平啊。」

▼胡漢龑調派自家重機具到光復鄉協助。（圖／地方中心翻攝）