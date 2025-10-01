　
社會 社會焦點 保障人權

149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊　千里眼「死守廟門」金身犧牲

記者許權毅、陳以昇／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重災，位於河岸邊、擁有149年歷史的保安寺也受到重創，今下午機具終於能靠近寺廟、佛祖街周圍，怪手將廟門前淤泥挖開後，再由志工以人力開挖，避免古蹟受創。董事長藍洋說，泥沙就停在神像金身底座，沒有淹上去，好險有保住這些清朝就有的神像。

▲▼保安寺,花蓮,馬太鞍溪。（圖／記者許權毅攝）

▲保安寺遭受重創，今日下午怪手終於能挺進開挖廟前廣場。（圖／記者許權毅攝）

保安寺董事長藍洋回憶，事發當天寺內的會計小姐來電，說大水來了，要他們趕緊跑，廟門也不用關了，結果沒多久，整個廟前廣場迅速被大水淹過，水一開始已經淹過半層樓以上，昨日水完全退去後，仍有將近2米淤積泥沙。

▲▼保安四遭泥沙淹沒。（圖／保安寺提供）

▲▼泥沙正好淹沒到神像腳邊，讓信眾嘖嘖稱奇。（圖／保安寺提供）

▲▼保安四遭泥沙淹沒。（圖／保安寺提供）

廟方艱難地想方設法進廟清點，發現正殿主神釋迦摩尼佛安然無恙，可能也因為神像是銅製有重量，才沒有被大水沖走，但是千里眼神像倒在廟門前，法器已經折斷，猶如「死守廟門」，金身才因此「犧牲」，雖屬巧合，但這巧合仍讓信眾嘖嘖稱奇。

▲▼保安四遭泥沙淹沒。（圖／保安寺提供）

▲千里眼被發現卡在廟門前，猶如在抵擋洪水。（圖／保安寺提供）

▲▼保安四遭泥沙淹沒。（圖／保安寺提供）

▲▼註生娘娘、關聖帝君等神尊都保住，並未遭洪水沖走。（圖／保安寺提供）

▲▼保安四遭泥沙淹沒。（圖／保安寺提供）

不只如此，藍洋進入廟內後，發現泥沙就剛好在眾神神座腳下停止，包含主神釋迦摩尼佛、關聖帝君、媽祖、註生娘娘、神農大帝全都安然無恙，只有神像臉部被泥沙染灰，好險古蹟神像順利保存。

藍洋指出，目前財損難以估計，因為廟方明年要迎接150週年，有許多文史工作者原本滿心期待，得知此次災害後，紛紛聯繫廟方，希望能協助進行古蹟修復，預計明日就會抵達。

▲▼保安寺,花蓮,馬太鞍溪。（圖／記者許權毅攝）

▲▼保安寺周圍位處佛祖街低窪，受災最為嚴重。（圖／記者許權毅攝）

▲▼保安寺,花蓮,馬太鞍溪。（圖／記者許權毅攝）

今日下午，重災的佛祖街持續開挖搶通，終於能接觸到保安寺周圍，大型機具將大量泥沙挖開後，20多名等候在此的志工再拿起鏟子，以人力細緻清沙，避免廟門遭到損害。

佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉

佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，目前為止已經造成18人死亡、6人失蹤、121人受傷，其中佛祖街政旺砂石場黃姓老闆娘截至10月1日下午，仍然失聯，附近保安寺廟方人員表示，23日下午3時許發生洪災時，除了趕著逃出寺廟，也試圖聯繫老闆娘未果，據悉，黃婦平時都很積極參與廟方活動，認購的供品都會捐給弱勢團體，為人相當有禮貌也很有愛心，目前搜救人員仍不放棄。

