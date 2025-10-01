　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「無論演習或救災，國軍都曬同顆太陽」 吳念真替花蓮救災溫暖獻聲

記者蘇晏男／台北報導

面對花蓮光復鄉因馬太鞍上游堰塞湖溢堤釀的災情，國軍已派上萬人次救援並協助民眾重建家園。陸軍司令部今（1日）日表示，陸軍在社群平台推出《守護的力量》影片，特別邀請導演吳念真溫暖獻聲，用樸實感性的語調，感謝軍警消、醫護及社會各界自發前往救援的「鏟子超人」們，義無反顧投身災區第一線，用汗水與熱血共同為受災民眾撐起希望的天空，齊心協助災區逐步回歸生活日常，展現「團結的力量，永遠比風雨更強」的信念。

▲陸軍邀請吳念真替花蓮救災獻聲；吳表示，花蓮加油、國軍加油。（圖／國防部提供）

▲陸軍邀請吳念真替花蓮救災獻聲；吳表示，花蓮加油、國軍加油。（圖／國防部提供）

吳念真在影片中說，「這些日子對花蓮、對台灣都不容易，親愛的家園受到天災衝擊，摯愛的親友甚至遭遇無情的別離。感恩無數的『鏟子超人』奔向災區，來自各界的物資和機械工具，自發地前往救援，救難團隊發揮專業，從鬼門關前搶救寶貴生命，更有軍警消弟兄姊妹們，不分日夜輪班合作，用心用力，希望她能早日恢復往昔的美麗；他們說去演習和來救災都是曬同一顆太陽，流一樣的汗水，淋一樣的雨，一樣是在保衛國家守護人民，所有有情有義，揪甘心的兄弟姊妹，真努力，花蓮加油、國軍加油。」

陸軍司令部指出，本次影片忠實呈現國軍官兵秉持專業分工投入救災的過程、救難團隊搶救生命的動人瞬間，以及警消醫護與志工們全力救災、分秒必爭的暖心時刻，具體展現「軍民一心、全民韌性」的團結精神。此外，陸軍特別強調「無論是演習或救災，國軍官兵都是曬同一顆太陽、流一樣的汗水、淋一樣的雨」，將持續以實際行動守護家園，讓國人感受到國軍堅定而溫暖的守護力量。

陸軍司令部強調，捍衛國家、守護人民都是國軍責無旁貸的職責，而協助災區復原更是當前刻不容緩的使命；國軍官兵將與地方政府、民眾並肩同行，確保救災任務發揮最大效能，以最快速度恢復災區民眾正常生活。

▲▼「陸軍花蓮救災影片」，吳念真導演獻聲。（圖／國防部提供）

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了
金馬62完整入圍名單揭曉！　影帝后競爭激烈
21歲女被虎媽囚禁！活活餓死不敢逃原因曝
考照大變革！機車也要路考了　
快訊／台積電嘉義廠再傳工安　工人遭2萬伏高壓電擊
兄弟拚封王新莊門票完售　彩帶備妥5000條
被爆復合趙駿亞「閨蜜氣到決裂」　吳婉君發聲！
佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉
「麥德姆」颱風最快今晚生成！最新預測路徑曝

國軍國防部陸軍花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖吳念真

