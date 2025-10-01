馬太鞍溪橋重建拚2027年完工　交通部：採200年防洪標準

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重災，位於河岸邊、擁有149年歷史的保安寺也受到重創，今下午機具終於能靠近寺廟、佛祖街周圍，怪手將廟門前淤泥挖開後，再由志工以人力開挖，避免古蹟受創。董事長藍洋說，泥沙就停在神像金身底座，沒有淹上去，好險有保住這些清朝就有的神像。