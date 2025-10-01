佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天...9/23電話就沒人接　好友憶她善舉

▲花蓮佛祖街失蹤的砂石場黃姓老闆娘。（圖／民眾提供，下同）

記者陳以昇、許權毅／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，目前為止已經造成18人死亡、6人失蹤、139人受傷，其中佛祖街政旺砂石場黃姓老闆娘截至10月1日下午，仍然失聯，附近保安寺廟方人員表示，23日下午3時許發生洪災時，除了趕著逃出寺廟，也試圖聯繫老闆娘未果，據悉，黃婦平時都很積極參與廟方活動，認購的供品都會捐給弱勢團體，為人相當有禮貌也很有愛心，目前搜救人員仍不放棄。

據保安寺廟方人員表示，農曆7月間，寺內舉辦超渡法會，失蹤的政旺砂石場黃姓老闆娘當時捐了5000元認購供桌，事後也要把供品分送給弱勢團體，相當有愛心，平時也會捐1、2萬元協助寺廟，2人相識30多年，為人客氣有禮貌，而此次原本與老闆娘要在9月28日捐送的破千公斤的白米及150份供品全部被埋在泥水裡。

廟方人員進一步說，黃姓老闆娘在光復鄉佛祖街經營砂石場數十年，獨自撫養子女長大成人；事發當天23日下午3時許，他與廟裡會計發現泥水已經淹進寺廟內，倉皇逃離，連寺廟門都沒時間關，由於砂石場就在旁邊，他擔心黃姓老闆娘安危，立即撥打她的電話，卻完全沒有人接，翌日也再打了一通，仍無人接聽，後來才知道她已經失聯，說到這次天災，他只能搖頭嘆氣。

▼好友23日、24日打給老闆娘時已經失聯了 。（圖／記者許權毅攝）

▼花蓮佛祖街民宅被泥水淹到僅剩下屋頂 。（圖／記者許權毅攝）