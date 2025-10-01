果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

記者劉邠如／綜合報導

「這真的超乎我的想像太多太多了！」號稱「竹北吊車大王」的胡漢龑，談起日前豪華總部「啟德白宮」開放民眾參觀時坦言，原本以為一天能吸引一萬人就很不得了，沒想到第一天就衝破三萬多人、接近四萬，第二天逼近五萬，第三天還因馬戲團、舞獅表演，加上許多北上民眾順道參觀，人潮更勝以往，導致交通大塞車，讓他對寶山居民與交通單位深感抱歉，因此宣布未來將停辦，但也留了一個「但書」，沒有把話說死。

胡漢龑透露，這幾天來參訪的民眾，大部分都很守規矩，但仍有少部分人不遵守管制，甚至有人翻圍牆、踩踏草皮、亂丟垃圾、抽菸，讓他覺得很不好。他強調，活動以公益為主，不收費，還讓百餘攤販、公益團體免費設攤，「我們完全不收任何費用」，卻沒想到少數人的自私行為造成困擾。

▲花蓮光復重災，「吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑出錢出力。（圖／劉邠如攝）

他表示，雖然民眾熱情，但過度的轟動造成周邊交通癱瘓，違停亂象讓警方瘋狂開單，也讓周邊居民飽受困擾。他除了對鄰居們表示抱歉，也坦言擔心若再繼續開放，會引發更多民怨，因此必須向參觀民眾致歉。他甚至霸氣喊話，若有參觀民眾因此被開罰單，在活動三日、開放時段內，由寶山派出所開立的罰單，都可以交給他，「罰單我來付！」

至於未來是否再辦？胡漢龑並未完全否定，表示若政府能協助規劃足夠的停車位，仍有機會考慮；但若條件無法滿足，他也不願造成鄰居困擾：「因為適逢台積電就在旁邊，道路修改，也造成很多不便，讓寶山鄉親原本兩分鐘的車程，變成半小時大塞車。」

外界也好奇，他身上「客家花布」服飾的靈感從何而來？胡漢龑說，某次看到歐洲雜誌上的模特兒穿著，覺得「穿起來很年輕，男女老少都可以穿」，因此訂製了十幾二十套，還送出七八百件T恤。

至於是否有意「攻蛋」，在小巨蛋開演唱會？胡漢龑笑說，自己從小就愛唱歌，更自認是「被吊車界耽誤的歌手」。他透露，自己4歲半就開始開吊車，當時常跟著收音機、卡帶裡的青山、謝雷、包娜娜等老歌哼唱，如今至少會唱上百首老歌，甚至當場清唱經典歌曲，大展歌喉。

他也表示，雖然對演唱會籌備一竅不通，但若有機會，想與胡瓜、青山等有經驗的好友合作，在大巨蛋舉辦一場公益演唱會，「我會把所有開銷，包括演藝人員、樂隊、大巨蛋場租費用全部扣掉之後，剩下的經費透明捐給需要的弱勢團體。」展現他的直率與豪氣。