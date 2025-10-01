一逛賣場、美妝店就想拉？醫曝1動作可緩解：做錯增屎在滾風險

▲不少人都有過逛賣場時突然想上廁所的經驗。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人都曾說，逛賣場或美妝店會想上大號。對此，醫師陳威智表示，如果常常想跑廁所，可能有腸躁症問題，但如果是逛賣場有便意，那可能是賣場中的味道影響，加上拿商品時一直起立蹲下，才會刺激腸道蠕動。他也曝一招可緩解便意，還特別提醒，若做錯了會增加屎在滾的風險喔。

陳威智在臉書短片中指出，一直想上廁所可能是有腸躁症，但有時腸躁症只是一個現象，不是很明確的疾病。至於為何去美妝店會想上大號？陳威智解釋，可能是因為美妝店有一個熟悉的味道，加上拿東西常常起立蹲下，刺激腸胃蠕動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳威智解釋，腸躁症分為腹瀉、絞痛跟便秘型，除了不要有壓力，也可以從飲食習慣做改變，吃一些膳食纖維或益生菌，改變腸道內的菌叢，像喝優酪乳也是攝取益生菌的一種方式。

中醫師王大元也指出，許多人逛書局或大賣場時會突然有便意，這種現象被日本研究稱為「青木麻理子現象」，造成這種情況的原因有很多，包括神經反射、姿勢變化、胃結腸反射等，如習慣邊看書邊上廁所的人，可能會因為制約反應而引發便意；或者因為需要彎腰、蹲下等姿勢，刺激腸胃蠕動，也可能導致想上廁所。

王大元表示，如果這種便意來襲，可以試試中醫的方式來緩解，通過疏肝理氣和健脾益氣來調整，穴位按摩可選擇合谷穴、陰陵泉、足三里，逆時鐘方向按摩下腹部，幫助腸胃蠕動，他也提醒，「順時鐘按摩反而會增加你屎在滾的風險喔。」

延伸閱讀

▸ 比偷看手機還猛！她網購查男友5年開房紀錄 男怨個資被賣太恐怖

▸ 北捷婦逼讓座被踹飛！7大黑歷史一次看 過來人爆：待過中研院都知道她

▸ 原始連結