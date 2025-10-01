　
14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

曾經童婚的女性講述自己的經歷。（示意圖／pixabay）

▲曾經童婚的女性講述自己的經歷。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一份聚焦童婚的跨國研究，揭開了早婚如何長期壓縮女孩受教、就業與身心安全的現實。來自孟加拉（Bangladesh）、尚比亞（Zambia）與厄瓜多（Ecuador）的三名受訪者，分別在14歲、16歲與15歲時結婚或進入非正式結合，她們的故事呈現了從校園抽離、遭受控制與暴力、被迫承擔沉重家務以及早孕風險的日常。

根據《CNN》報導，國際培幼會（Plan International）獨家分享的《2025年世界女孩現況報告》（The 2025 State of the World's Girls report），整理了超過250個18歲前結婚或同居的案例，涵蓋拉丁美洲（Latin America）、中東（the Middle East）、非洲（Africa）與亞洲（Asia）15個童婚率高的國家。研究顯示，雖然多數國家已有最低結婚年齡與相關法律，但非正式婚姻或同居往往被社群視為等同婚姻，卻不受法律監管，使女孩處於保護之外，更難為自己發聲。

在孟加拉都市貧民區長大的瑞哈娜（Rehana，化名）14歲出嫁，婚後不僅被婆家限制就學與社交，還被要求長期穿罩袍（burqa），更遭丈夫身心虐待。她的家庭原以為婚姻能帶來教育資助與生活保障，但承諾很快落空。結婚將滿一周年時，母親決定替她送出離婚文件，母女為躲避流言一度不敢出門。離婚後，瑞哈娜重返學校，並創辦小型飾品生意，母親稱這是「拯救生命的決定」。

尚比亞的黛安娜（Diana）在16歲時與20歲的雅各（Jacob）交往並懷孕，之後搬去同居而被迫輟學。她形容同居後「一切都變了」，因為自己的伴侶失業、酗酒且施暴，她不僅離開學校與朋友，還要獨力承擔所有家務。懷孕6個月時，她徒步8公里返家，雖然父母最初震怒，但最終仍接納並支持她復學；伴侶則自此消失。她原本想成為工程師，如今只能無奈地說「會接受任何能找到的工作」。

在厄瓜多，珍（Jen）13歲結識20歲的嚴（Yan），兩年後選擇同居。她回憶，對方雖然溫和，但從15歲起，她便獨攬掃地、洗衣、備餐等家務，還需與公公同住。她坦言，當時「還是個孩子」，同居的決定過於倉促。17歲意外懷孕後，她搬回母親身邊，完成學業並計劃明年升讀大學。

報告指出，童婚與同居的成因並不單一。除了家庭與文化壓力，還涉及經濟困境、缺乏選項，甚至有女孩為避免被迫嫁給年長男子，而選擇與同齡男友私奔。受訪者中，25%表示對婚姻決定沒有發言權，35%因婚姻而輟學；在提供伴侶年齡的案例中，45%嫁給大她們5歲以上的男性。超過一成提到曾遭伴侶暴力，而在通報暴力的案例裡，85%的伴侶至少年長5歲。

專家指出，雖然法律存在，卻常被非正式結合或偽造文件繞過。例如孟加拉的《2017年童婚限制法》（Child Marriage Restraint Act, 2017）在特定條件下仍允許未成年婚姻。聯合國兒童基金會（UNICEF）也強調，童婚增加暴力、經濟脆弱、輟學、青少年懷孕與心理健康問題的風險。

儘管全球在過去數十年已有進展——20至24歲女性自述童年結婚的比例，從超過三分之一降至2021年的不足五分之一。但在撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）等地，童婚率仍居高不下。國際培幼會呼籲，僅有法律不足以保護女孩；若無執行、問責與社會規範的轉變，問題將無法解決。讓女孩留在學校、為家庭提供經濟支持、確實執法並與社群合作改變有害習俗，被視為當前最可行的路徑。

