生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「這商品」下殺65折出清！一票人見價格驚呼：還是買不起

美式賣場Costco深受台灣人喜愛。（圖／報系資料照）

▲美式賣場Costco深受台灣人喜愛。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美式賣場Costco好市多販售各類生活用品深受消費者喜愛，不時也會推出限時優惠促銷吸引買氣。不過，近日有民眾發現，即便商品祭出大幅折扣，價格依舊高不可攀。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中一則貼文引起熱議，指出好市多販售的一款美國高端紅葡萄酒，在短短兩個月內打了65折，但優惠價仍高達13萬9997元，令不少網友直呼「還是買不起」。

原PO表示，該瓶2018年份的S牌紅葡萄酒於7月25日販售價格為21萬2199元，到了9月25日即以13萬9997元的價格出清，僅兩個月便降價超過7萬元，相當於打了65折。即便如此，價格仍不親民，讓不少網友表示無緣入手。

這款美國紅葡萄酒要價高達13萬。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲這款美國紅葡萄酒要價高達13萬。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

根據現場標示資料，這瓶S牌紅葡萄酒來自美國加州著名產區「納帕谷」（Napa Valley），使用卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）葡萄品種釀製，屬於所謂「膜拜酒」（Cult Wine），即來自特定酒莊、產量稀少、價格昂貴且評價極高的頂級紅酒。

貼文曝光後，引發網友一片熱烈討論，不少人留言表示：「還是一樣買不起啊」、「我缺的不是那7萬，是那13萬」、「晚兩個月買省7萬多還是買不起」、「買得起的人不會在乎那八萬吧」、「這買一瓶信用卡就刷不過了」、「這價格起伏真的猛」、「有實力買21萬元的酒，應該不會在乎這一點差價吧。」

此外，還有人指出，價格以7結尾表示正在清庫存了，「價格97字尾的好像就是清庫存了，所以都會賣超便宜。」

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝
陸十一國慶　9台灣藝人表態祝賀

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士

在護理體系普遍被認為工時長、待遇有限的情況下，一名女子近日在網路上分享，她的2位同為護理系畢業的同學轉職至台積電後，生活大幅升級，不但常出國旅遊或是開著豪車，讓她驚訝不已，好奇「護理也能進科技業？」貼文引來網友熱烈回應，並指出這兩人可能擔任的是台積電「職場健康護理師」或「駐廠護理師」年薪約達150萬元。

12星座10月運勢！雙魚感情運爆發

12星座10月運勢！雙魚感情運爆發

光復國中淤泥厚1公尺！水電師傅拚了「鑽縫搶修」

光復國中淤泥厚1公尺！水電師傅拚了「鑽縫搶修」

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

物資車抵花蓮...志工哭了！一箱箱堆成山累到快崩潰

物資車抵花蓮...志工哭了！一箱箱堆成山累到快崩潰

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

