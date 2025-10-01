好市多「這商品」下殺65折出清！一票人見價格驚呼：還是買不起

▲美式賣場Costco深受台灣人喜愛。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美式賣場Costco好市多販售各類生活用品深受消費者喜愛，不時也會推出限時優惠促銷吸引買氣。不過，近日有民眾發現，即便商品祭出大幅折扣，價格依舊高不可攀。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中一則貼文引起熱議，指出好市多販售的一款美國高端紅葡萄酒，在短短兩個月內打了65折，但優惠價仍高達13萬9997元，令不少網友直呼「還是買不起」。

原PO表示，該瓶2018年份的S牌紅葡萄酒於7月25日販售價格為21萬2199元，到了9月25日即以13萬9997元的價格出清，僅兩個月便降價超過7萬元，相當於打了65折。即便如此，價格仍不親民，讓不少網友表示無緣入手。

▲這款美國紅葡萄酒要價高達13萬。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

根據現場標示資料，這瓶S牌紅葡萄酒來自美國加州著名產區「納帕谷」（Napa Valley），使用卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）葡萄品種釀製，屬於所謂「膜拜酒」（Cult Wine），即來自特定酒莊、產量稀少、價格昂貴且評價極高的頂級紅酒。

貼文曝光後，引發網友一片熱烈討論，不少人留言表示：「還是一樣買不起啊」、「我缺的不是那7萬，是那13萬」、「晚兩個月買省7萬多還是買不起」、「買得起的人不會在乎那八萬吧」、「這買一瓶信用卡就刷不過了」、「這價格起伏真的猛」、「有實力買21萬元的酒，應該不會在乎這一點差價吧。」

此外，還有人指出，價格以7結尾表示正在清庫存了，「價格97字尾的好像就是清庫存了，所以都會賣超便宜。」

