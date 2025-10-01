　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士　網曝1職缺年薪百萬

一名女子發文指出，護理系同學轉職台積電後生活明顯升級，引發熱議。網友推測可能任職駐廠護理師或作業員，年薪上看150萬元，成為醫護轉職熱點之一。(圖／報系資料照）

▲原PO發現，她的護理系同學常出國玩，一查才發現對方在台積電上班。(圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

在護理體系普遍被認為工時長、待遇有限的情況下，一名女子近日在網路上分享，她的2位同為護理系畢業的同學轉職至台積電後，生活大幅升級，不但常出國旅遊或是開著豪車，讓她驚訝不已，好奇「護理也能進科技業？」貼文引來網友熱烈回應，並指出這兩人可能擔任的是台積電「職場健康護理師」或「駐廠護理師」年薪約達150萬元。

原PO近日在Dcard以「發現護理系的同學竟然在台積電上班」為題發文，表示最近發現2位同屆不同班同的護理系同學，生活水準遠超預期。根據她觀察，一人經常飛往歐洲旅遊，另一人則開著賓士名車，讓她不禁好奇：「護理人員也適合進入台積電嗎？有哪些職位是專門為護理背景設計的嗎？」

貼文曝光迅速引發網友熱烈討論，有自稱熟悉業界的網友透露這兩名同學可能任職於台積電內部的「職場健康護理師」（簡稱職護）或「駐廠護理師」（俗稱廠護），負責員工健康照護、健康檢查追蹤與廠內急救等事務，「廠護2X職等，有輪班制度，一年薪資大約150萬元起跳」、「大企業都有設保健室，依法規公司人數超過300人就需聘職護」，顯示護理專業在科技業亦具備一定的需求與價值。

另有網友補充說明，職護的日常工作相當多元，包括擔任保健室常駐人員、安排新進員工健康檢查、統籌公司年度健康檢查流程、聯繫醫療院所，甚至協助健康服務項目相關的招標作業。

然而，亦有部分台積電員工出面分享不同看法，認為這兩位同學也有可能是進入生產線的作業員。他們指出，作業員門檻相對較低，但因輪班與高工時制度，薪資亦有機會突破百萬。「基層作業員願意熬，薪水就會很可觀」、「我內推過好幾次，有些是醫護背景來做基層」、「職護人數很少，沒有兩年以上臨床經驗不太可能錄取」，網友表示。

無論是擔任職護或作業員，此案例反映出傳統醫護背景者，在科技業亦有多元職涯選擇，顛覆外界對護理系畢業生職涯走向的想像，也再次掀起對高薪與轉職方向的廣泛關注。

09/29 全台詐欺最新數據

