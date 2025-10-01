厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

▲原PO發現，現在很多年輕人厭童。（示意圖／Pexels）

近日一位媽媽發現，現在很多年輕人厭童，她年輕時也不喜歡小孩，現在成為人母也是如此，但她希望父母可以為自己的孩子負責，社會也能多包容父母。有網友則回，「根本沒有厭童這回事，而是有些父母覺得大家怎麼都不體諒。」

該名媽媽在Dcard以「厭童搞得像流行一樣？」為題發文，表示現在很多年輕人厭童，似乎都是沒生過小孩的人，不解發問「是想追逐流行嗎？」她表示，自己年輕時也不太喜歡小孩，因為許多家長並未妥善管教，才讓她覺得那些小孩的行為很不討喜，但現在她發現情況有些改變，許多場所明明可以帶小孩進去的，卻還是會被別人白眼，這情況尤其是不分年齡，甚至連2歲以下無法控制的小孩或寶寶，也會受到這樣的對待。

原PO指出，雖然現在她成為人母，但依然對於被放縱的小孩喜歡不起來，如果自己的小孩哭鬧，她會先安撫帶離，她也發現很多媽媽也是如此做，感嘆「難道真的是老鼠屎壞整鍋粥嗎？」

原PO認為，不管大家是追流行還是真的討厭小孩，或是處於中立對家長的作為感到反感，「只希望父母可以為自己的孩子負責，社會也能給父母一點包容，如果已經有在安撫的話。」

此文曝光後，不少網友紛紛留言，「這不是流行的問題，而是小孩真的很討人厭」、「根本沒有厭童這回事，而是有些父母覺得大家怎麼都不體諒」、「我只是討厭白目的小孩，例如：公開場所跑蹦跳誇張大吼大叫沒人管，爬到餐廳桌上或站在椅子上騷擾旁邊的客人那種，如果乖巧文靜的我不討厭」、「身為耳朵敏感者，聽到超過正常分貝的尖叫聲我是受不了」。

