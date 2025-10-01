　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

原PO指出，現在很多年輕人厭童。（示意圖／Pexels）

▲原PO發現，現在很多年輕人厭童。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位媽媽發現，現在很多年輕人厭童，她年輕時也不喜歡小孩，現在成為人母也是如此，但她希望父母可以為自己的孩子負責，社會也能多包容父母。有網友則回，「根本沒有厭童這回事，而是有些父母覺得大家怎麼都不體諒。」

該名媽媽在Dcard以「厭童搞得像流行一樣？」為題發文，表示現在很多年輕人厭童，似乎都是沒生過小孩的人，不解發問「是想追逐流行嗎？」她表示，自己年輕時也不太喜歡小孩，因為許多家長並未妥善管教，才讓她覺得那些小孩的行為很不討喜，但現在她發現情況有些改變，許多場所明明可以帶小孩進去的，卻還是會被別人白眼，這情況尤其是不分年齡，甚至連2歲以下無法控制的小孩或寶寶，也會受到這樣的對待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，雖然現在她成為人母，但依然對於被放縱的小孩喜歡不起來，如果自己的小孩哭鬧，她會先安撫帶離，她也發現很多媽媽也是如此做，感嘆「難道真的是老鼠屎壞整鍋粥嗎？」

原PO認為，不管大家是追流行還是真的討厭小孩，或是處於中立對家長的作為感到反感，「只希望父母可以為自己的孩子負責，社會也能給父母一點包容，如果已經有在安撫的話。」

此文曝光後，不少網友紛紛留言，「這不是流行的問題，而是小孩真的很討人厭」、「根本沒有厭童這回事，而是有些父母覺得大家怎麼都不體諒」、「我只是討厭白目的小孩，例如：公開場所跑蹦跳誇張大吼大叫沒人管，爬到餐廳桌上或站在椅子上騷擾旁邊的客人那種，如果乖巧文靜的我不討厭」、「身為耳朵敏感者，聽到超過正常分貝的尖叫聲我是受不了」。

延伸閱讀
北捷婦逼讓座被踹飛！7大黑歷史一次看　過來人爆：待過中研院都知道她
國際名模現身花蓮清淤遭疑「蹭熱度」　一句話狠打臉酸民
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

東京隨機殺人！76歲婦遭刺喪命　嫌犯冷血喊「誰都可以殺」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

【鏟子超人大軍】湧進花蓮光復災區！震撼空拍畫面曝

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

更多熱門

相關新聞

大票人挺年輕男！他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

大票人挺年輕男！他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

台北捷運優先席衝突事件持續延燒，由於是婦人先挑釁，又爆出不少黑歷史，儘管年輕男「一腳踹飛她」，仍得到大批網友支持。不過，神科醫師沈政男直言，網路上的討論與風向，顯示台灣社會的道德意識停留在幼兒階段；他更警告，這不只是單一暴力事件，而是「厭老」情緒正在浮現的歷史性一刻。

好市多這商品65折出清！網見價格驚：還是買不起

好市多這商品65折出清！網見價格驚：還是買不起

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士

12星座10月運勢！雙魚感情運爆發

12星座10月運勢！雙魚感情運爆發

關鍵字：

Dcard厭童周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面