政治 政治焦點 國會直播 專題報導

增待遇、減負擔、顧生育！　鍾佳濱提3政策籲政院先利民再福國

▲▼民進黨團幹事長、立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長、立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委鍾佳濱今（30日）於立法院院會，針對教師鐘點費及生育補助、企業加薪減稅成效質詢行政院長卓榮泰，要求卓榮泰責成有關部會，研擬調整教師待遇、青年首婚津貼、加薪抵遺贈稅，全力推動利民政策。

鍾佳濱指出，這次花蓮風災總統設下目標，希望可以讓災民及志工回家度過中秋節，救災非常急迫，非常感謝前線救難人員及志工的努力。然而除了救災當下外，做好平時的防災工作才能減少災害，呼籲行政院做好防災準備的投資，以減低災害發生的衝擊。

鍾佳濱表示，最近剛過完教師節，諸多媒體報導全台代理教師缺額高達2600人，待遇不佳是其中關鍵因素。檢視近二十年的薪資調幅，基本工資成長了187%、國小教師鐘點費僅成長40%、國高中教師鐘點費僅成長5%，要求教育部長合理提升教師鐘點費，不能讓中小學鬧教師荒。針對是否能考慮調整鐘點費，教育部長鄭英耀也回答，「是」。

鍾佳濱也說，最近政府宣布生一胎補助十萬元政策，但是將小孩扶養至成年至少需要約668萬，十萬元的津貼很難成為鼓勵生育的誘因。事實上政府從托育補助、高中以下學費減免、學費補助等，加總起來已經超過十萬元，呼籲政府調整宣傳內容，將十萬元作為坐月子津貼。

鍾佳濱進一步指出，政府推出大南方新矽谷計劃，南部縣市皆爭取台積電進駐，但是地方鄉親卻很少真正受惠，以屏東縣為例，台積電供應鏈進駐卻很少屏東子女真的進入台積電上班，反而是租用的台糖土地租金成長、縣政府地價稅收入增加、周邊土地價格成長，為了讓在地居民真正受惠，建議行政院評估，讓台糖的土地租金收益可以回饋地方青年，給予首婚青年每人價值五十萬元的新婚大禮包，作為成家立業使用。

鍾佳濱也針對企業加薪減稅政策成效不彰進行檢討，其指出因為加薪要繳更多的勞健保，同時若公司營收不好卻無法彈性調整，因此比起加薪雇主更喜歡發獎金。近年來許多企業面臨二代接班的交替期，為了鼓勵雇主加薪，建議財政部、國發會評估加薪抵遺贈稅可行性。

鍾佳濱強調，「民富則國強，國強則福國」，做好利民政策贏得人民支持，政府將會更有底氣推動福國政策，呼籲行政部門盡速完成政策評估，造福廣大人民。

更多新聞
增待遇、減負擔、顧生育！　鍾佳濱提3政策籲政院先利民再福國

