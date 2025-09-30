藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

▲立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（30日）召開院會，在進行報告事項時，國民黨團原提案將115年度中央政府總預算退回程序委員會，將總預算案暫緩列案，但在表決前一刻，國民黨團宣布撤回提案。國民黨團總召傅崐萁表示，原則上放行政院送交的總預算案，但會要求立法院長韓國瑜一週內透過院際協商、朝野協商，希望行政院長卓榮泰能夠透過溝通，盡快承諾落實編列三讀通過的法案預算，不然此舉等同行政院廢除立法院。

行政院會8月通過115年度中央政府總預算案，但沒有納入國民黨團力推並已三讀的軍人加薪修法、警消退休條例增加所得替代率，當時國民黨團書記長王鴻薇對此破口大罵，直呼卓榮泰以為自己是大法官嗎？怎麼可以不依法編列，整個總預算都是違法編列，民眾黨立委林憶君也批行政院擴權。

不過，今日傅崐萁表示，原則上放行政院送交的總預算案，但會要求立法院長韓國瑜一週內透過院際協商、朝野協商，希望行政院長卓榮泰能夠透過溝通，盡快承諾落實編列三讀通過的法案預算，不然此舉等同行政院廢除立法院。

傅崐萁表示，行政院未依法律規定編列軍人加薪條例、警消退休金提升案與各縣市一般性補助分配，令人遺憾。黨團基於法治精神，仍同意總預算付委，但要求行政院長卓榮泰立即召開朝野協商，回應國會要求，否則等同行政權凌駕立法權，踐踏基層民意。

傅崐萁指出，國民黨團給予行政院一週時間回復依法行政，盼卓榮泰能落實三讀通過的法案，確保人民權益。他重申，國民黨支持建設台灣、防衛台灣，也願促成朝野和諧，但前提是行政院必須依法行政。

