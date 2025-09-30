　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

▲▼行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，總統賴清德日前勘災時，與救災軍人give me five，對受災男童說「你的臉怎麼黑黑的？」國民黨立委羅智強今（30日）質詢時批，賴清德的行為很白目，問行政院長卓榮泰是否認同？讓卓略顯尷尬。此外羅智強也再轟，綠委王定宇在救災之際，還要求政院提供「殺傷力證據」，卓則緩頰，「他是一個應對的方式，為了自我防衛」。

羅智強質詢開頭就提及立院民進黨團群組外流內容，痛批王定宇在救災之際，要求政院提出「殺傷力證據」；卓榮泰指出，在某種前提下，社會不信任造成的誤解，它是一個應對的方式，為了自我防衛。相信群組內，絕大部分都是在討論如何協助救災，此時此刻不分黨派應該都要救災，所以社會如果少一點這樣的扭曲，我們共同努力，「從我們切身做起。」

羅智強接著問行政院正副祕書長張惇涵、阮昭雄也在群組裡，是否有向卓榮泰回報這件事？卓榮泰則說，在那幾天沒有心思去討論那些訊息。

羅智強接著問卓榮泰說，「院長你看到災區的孩子會說『你臉黑黑』的嗎？」卓榮泰說，「因為他有幫忙清理家庭，所以臉上沾滿了污泥」，「幫他擦去臉上的污泥。」羅智強說，「院長，你看到災區婦女會說，他們的丈夫身體都不好？會這樣講嗎？」卓榮泰這時沒有接口，他頭搖了兩下。

羅智強說，賴清德勘災時的種種舉動，還包括與國軍give me five，羅智強痛批，如果是卓榮泰也會這樣講嗎？會嗨到去give me five嗎？賴清德是白目還是冷血，人民會做評斷，他講不得體的話不是第一次，之前南台灣風災造成屋頂被吹翻，賴清德叫災民自己爬屋頂。

卓榮泰也說，他去勘災時要握手，志工也都會說自己手很髒。羅智強補問，那你會握手嗎，卓榮泰則說「還是會」。卓榮泰也說，總統做得比我們都多，不要這樣批評，現在要重建社會信任。

對於國民黨要提出樺加沙災後重建條例，卓榮泰說，丹娜絲重建條例已經把花蓮劃定為災區了，這是最快最好來幫助花蓮的。不過對於重建的經費多少錢，卓榮泰與公共工程委員會主委陳金德都稱，目前搶災搶險，還沒有辦法估計出來。
 

【神級刀工】花蓮義煮團太神！不看菜就能光速狂切！一個個都是職人啊

相關新聞

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

726、823兩場大罷免失敗後，民進黨一直不肯面對問題，將失敗歸咎於宣傳不足，不斷想要強化宣傳、空戰的力道。這樣心態，卻活生生把花蓮的一場天災，變成民進黨的政治災難。

快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

受災戶也投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

受災戶也投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

捲黃國昌狗仔集團案！《菱傳媒》傳將結束營運　他嘆：屢屢熄燈

捲黃國昌狗仔集團案！《菱傳媒》傳將結束營運　他嘆：屢屢熄燈

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

