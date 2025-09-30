　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

▲▼民進黨團幹事長、立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長、立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格昨起訪台，AIT指出，此行將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會及台灣肉品產業領袖會晤。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（30日）表示，兩國農業很多項目互補，樂見台美雙方農業交流能在更寬闊基礎上進行互利貿易。

美國在台協會（AIT）昨發文表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格（Luke J. Lindberg）於9月29日至10月1日訪台，致力促進美國與台灣之間的農業貿易關係。 林德柏格此行將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）及台灣肉品產業領袖會晤，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議。

AIT指出，訪台期間，林德柏格亦將出席由美國在台協會與美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains and BioProducts Council）共同舉辦的論壇以及其他活動。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（30日）受訪時表示，台美之間農業交流往來相當密切，台灣過去採購，美方來這希望爭取輸出，「事實上，今天下午我就會跟來自美國的美國酪農生產委員會跟美國牛乳出口委員會，在AIT陪同下，將會跟台灣業者簽訂意向書」。

鍾佳濱指出，其實兩國農業有很多項目是互補的，台灣很多農業項目也有機會到美國出口，不管是農業、工業需要的原料，也會跟美國進口，因此樂見台美雙方農業交流能在更寬闊基礎上進行互利貿易。

此外，針對監察院8月透過報告示警，TikTok（抖音國際版）會蒐集民眾個資，鍾佳濱表示，不只台灣，各國包括社群媒體或社群平台都會造成當地社會困擾。比如說在台灣，詐騙是國人最痛恨的事，而政府透過打詐，將兒少性剝削等影像強制下架。

鍾佳濱呼籲，國人在使用抖音、小紅書等平台時，應注意自身權益，小心個資外洩。政府在現行法令下會進行必要的管制，支持政府不只是打詐，對錯假訊息或兒少性剝削等危害社會、危害國人的嚴加管制。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍
《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭
收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災
首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊
快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業
女兒守5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　悲喊：爸爸回來了
快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆
快訊／金價飆漲！　再破新紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

台外長首登「華沙安全論壇」　林佳龍：台灣準備好與歐洲共創繁榮

美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

鄭麗文親拜會！　李鴻源允諾：未來內政、外交有需要很樂意協助

揭謝幸恩「一人分飾兩角」鐵證　林楚茵轟：媒體人身分非這樣糟蹋

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

公館圓環正改建後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

台外長首登「華沙安全論壇」　林佳龍：台灣準備好與歐洲共創繁榮

美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

鄭麗文親拜會！　李鴻源允諾：未來內政、外交有需要很樂意協助

揭謝幸恩「一人分飾兩角」鐵證　林楚茵轟：媒體人身分非這樣糟蹋

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

公館圓環正改建後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

聽到災民想吃素「立刻衝來」！餐車天使邊煮邊掃：你的家我幫扶

台86線橋橔驚魂！　警消合力救援輕生男成功阻憾事

勇士媒體日「焦點人物」庫明加未現身　柯瑞坦言是挑戰：尊重他

老公一打二「還包機票住宿」讓她去追劉宇寧！陶嫚曼：真的想不到

客美多咖啡淡水店10/2開幕　「千島炸雞堡」期間限定登場

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮　違規亂烤最高罰6000元

【迷因垃圾車】 西門町垃圾車太潮了！竟然播迷因貓OIIA OIIA當主題曲

政治熱門新聞

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

拆公館圓環提前通車　蔣萬安讚：整體算順暢

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

更多熱門

相關新聞

川普斡旋加薩停火　哈瑪斯嗆：替占領正名

川普斡旋加薩停火　哈瑪斯嗆：替占領正名

美國總統川普（Donald Trump）29日正式提出20點加薩和平計畫，獲得以色列總理納坦雅胡表態支持。不過，能否推動成功，關鍵仍在哈瑪斯（Hamas），目前哈瑪斯雖表示會審視內容，但已經傳出拒絕聲浪。

美提議加薩過渡政府　川普當主席、伊拉克戰爭推手前英相加入治理

美提議加薩過渡政府　川普當主席、伊拉克戰爭推手前英相加入治理

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

納坦雅胡會晤川普　向卡達承諾不再有襲擊杜哈類似攻擊

納坦雅胡會晤川普　向卡達承諾不再有襲擊杜哈類似攻擊

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

關鍵字：

鍾佳濱農業部美國

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

午後變天！　今「雨最大」地區曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面