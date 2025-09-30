美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

▲民進黨團幹事長、立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格昨起訪台，AIT指出，此行將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會及台灣肉品產業領袖會晤。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（30日）表示，兩國農業很多項目互補，樂見台美雙方農業交流能在更寬闊基礎上進行互利貿易。

美國在台協會（AIT）昨發文表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格（Luke J. Lindberg）於9月29日至10月1日訪台，致力促進美國與台灣之間的農業貿易關係。 林德柏格此行將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）及台灣肉品產業領袖會晤，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議。

AIT指出，訪台期間，林德柏格亦將出席由美國在台協會與美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains and BioProducts Council）共同舉辦的論壇以及其他活動。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（30日）受訪時表示，台美之間農業交流往來相當密切，台灣過去採購，美方來這希望爭取輸出，「事實上，今天下午我就會跟來自美國的美國酪農生產委員會跟美國牛乳出口委員會，在AIT陪同下，將會跟台灣業者簽訂意向書」。

鍾佳濱指出，其實兩國農業有很多項目是互補的，台灣很多農業項目也有機會到美國出口，不管是農業、工業需要的原料，也會跟美國進口，因此樂見台美雙方農業交流能在更寬闊基礎上進行互利貿易。

此外，針對監察院8月透過報告示警，TikTok（抖音國際版）會蒐集民眾個資，鍾佳濱表示，不只台灣，各國包括社群媒體或社群平台都會造成當地社會困擾。比如說在台灣，詐騙是國人最痛恨的事，而政府透過打詐，將兒少性剝削等影像強制下架。

鍾佳濱呼籲，國人在使用抖音、小紅書等平台時，應注意自身權益，小心個資外洩。政府在現行法令下會進行必要的管制，支持政府不只是打詐，對錯假訊息或兒少性剝削等危害社會、危害國人的嚴加管制。