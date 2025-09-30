議長陳情民代助理費爭議！藍喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

▲民進黨團幹事長、立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

近期爆出多件中央、地方民代詐領助理費案，全國地方正副議長聯誼會今（30日）特別到立法院，向藍綠白黨團陳情，希望可以修法，將助理費視為實質補貼。國民黨團總召傅崐萁接下陳情並表示，立法院未來一定會坐下來談，務實看待此一歷史共業。民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，包括政治文化、問政進行方式，以及整個法制度都可以做個通盤的檢討。

全國地方正副議長聯誼會長、新北議長蔣根煌今日率新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、嘉義縣議會張明達、高雄市副議長曾俊傑、桃園市議會副議長李曉鐘，就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」拜會傅崐萁與國民黨團書記長羅智強、黨團首席副書記長林沛祥。

傅崐萁表示，對於這樣的問題，必須正視，既然法律上有極其大的不同姓，立法院會務實看待，大家一起看看歷史共業是不是可以徹底解決，才可以杜絕司法看法有不同時，用法令讓它統一，好好貫徹執行。羅智強呼籲，不要選擇性辦案，三政黨好好坐下來談，新的民代都已經嚴肅看待，但助理費案確實是「歷史現象」。

民進黨團幹事長鍾佳濱下午受訪則說，這個議題過去不分朝野討論所在多有，也都有見仁見智想法。「簡單講貪污治罪，貪汙，不該拿的拿了，就會要治罪」。至於貪汙情節有各種樣態，行政首長涉及貪汙、挪用行政資源非常嚴重。

民意機關為何有反映？鍾佳濱認為，其實民意機關編給的是政府部門，給民意代表從事問政、蒐集民情所需要，當然也不能亂用、惡用。至於為何過去經常有這樣關係，有民代涉案？包括政治文化、問政進行方式，以及整個法制度都可以做個通盤的檢討。

鍾佳濱說，當然希望認真為民喉舌的民代，政府預算給予必要支出，但是也要接受公開透明的監督，不能把公家的錢放到私人的口袋去。