花蓮淹慘「賴清德當晚出席晚宴」　他批觀感差：換成馬英九會怎樣

▲賴清德23日出席台商晚宴。（圖／記者林東良翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心。資深媒體人黃揚明發文，23日當晚賴清德總統卻在台南出席台商晚宴，臉上笑容滿面，還聊起去年國宴餐廳，對花蓮災情隻字未提。雖然他有在臉書發文關切，但「喜氣畫面」引發觀感爭議，更質疑幕僚毫無政治判斷。

黃揚明在臉書指出，23日下午馬太鞍溪堰塞湖溢流，當地慘遭洪水肆虐，影片瞬間瘋傳全台，不過，就在花蓮苦難之際，賴清德總統當晚卻現身台南台商晚宴，臉上洋溢笑容，還開場談去年國宴趣事，對花蓮災情隻字未提。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲光復鄉市區災情嚴重，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）



黃揚明說，雖然賴清德當晚有在社群平台發文表達關心，但災難已經嚴重，對比他一開場笑談這邊就是去年就職辦國宴的餐廳，所以這天「餐廳也是用國宴的方式歡迎各位來到」，讓黃揚明認為作法不妥。

如果時光倒回八八風災小林村滅村事件，黃揚明說，若時任總統馬英九還跑去參加台商晚會，民進黨立委與側翼恐怕早就開砲到天翻地覆。更別提當年，一位行政院祕書長因父親節聚餐被罵翻，最後不得不黯然下台，政治敏感度的落差讓人咋舌。

黃揚明直指，賴清德的幕僚也難辭其咎，連這種「該不該取消」的基本政治判斷都拿不出來，「很容易營造出『路有淹死骨、朱門酒肉臭』這種觀感，我也只能祝福了。」

稍早，世界台灣商會聯合總會發出聲明稿，並還原當天經過，2025年9月23日晚上在台南有來自全球六大洲1200位台商舉辦一年一度聚會，原本賴總統行程是安排隔天開幕典禮，但因為颱風來襲考量，加以賴總統要感謝全球台商捐款救援雲林、嘉義及台南風災，故最後安排前一晚提早來致意。

聲明指出，晚宴前18:30有安排一場先與世總幹部及六大洲總會長之座談，賴總統應於晚上18:25抵達，結果賴總統18:40才進入會場，馬上就跟大家致歉表示因為與卓院長討論花蓮災情搶救事情耽誤，並再次感謝台商朋友心繫台灣，每每有任何天災總是第一時間慷慨解囊，尤其是之前台南和花蓮地震、及最近南部風災，都看到台商朋友的愛心！更感謝大家對台灣的國際支持與國家安全的重視。

聲明提到，座談半小時後，吳光宜總會長及台南市長黃偉哲陪同賴總統進入晚宴會場，賴總統除先感謝台商先進愛心捐款，又再度提到颱風災情，之後才細數台灣近年來在經濟發展的情況及國際情勢變化的挑戰！

世界台灣商會聯合總會表示，很遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，第三十一屆世總幹部深感憂心，台灣最珍貴的就是人與人之間互相信賴合作，台灣人民在逆境中團結互助，逆風勇敢前進，但卻有人意圖破壞這種信賴與善良，對此世總要表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文，不再傷害台灣社會的良善力量。