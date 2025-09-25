　
生活

花蓮淹慘「賴清德當晚出席晚宴」　他批觀感差：換成馬英九會怎樣

▲晚宴貴賓雲集，國策顧問謝美香、世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜、賴清德總統、台南市長黃偉哲、僑委會委員長徐佳青（左起）均出席盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲賴清德23日出席台商晚宴。（圖／記者林東良翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心。資深媒體人黃揚明發文，23日當晚賴清德總統卻在台南出席台商晚宴，臉上笑容滿面，還聊起去年國宴餐廳，對花蓮災情隻字未提。雖然他有在臉書發文關切，但「喜氣畫面」引發觀感爭議，更質疑幕僚毫無政治判斷。

黃揚明在臉書指出，23日下午馬太鞍溪堰塞湖溢流，當地慘遭洪水肆虐，影片瞬間瘋傳全台，不過，就在花蓮苦難之際，賴清德總統當晚卻現身台南台商晚宴，臉上洋溢笑容，還開場談去年國宴趣事，對花蓮災情隻字未提。

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

▲光復鄉市區災情嚴重，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

黃揚明說，雖然賴清德當晚有在社群平台發文表達關心，但災難已經嚴重，對比他一開場笑談這邊就是去年就職辦國宴的餐廳，所以這天「餐廳也是用國宴的方式歡迎各位來到」，讓黃揚明認為作法不妥。

如果時光倒回八八風災小林村滅村事件，黃揚明說，若時任總統馬英九還跑去參加台商晚會，民進黨立委與側翼恐怕早就開砲到天翻地覆。更別提當年，一位行政院祕書長因父親節聚餐被罵翻，最後不得不黯然下台，政治敏感度的落差讓人咋舌。

黃揚明直指，賴清德的幕僚也難辭其咎，連這種「該不該取消」的基本政治判斷都拿不出來，「很容易營造出『路有淹死骨、朱門酒肉臭』這種觀感，我也只能祝福了。」

稍早，世界台灣商會聯合總會發出聲明稿，並還原當天經過，2025年9月23日晚上在台南有來自全球六大洲1200位台商舉辦一年一度聚會，原本賴總統行程是安排隔天開幕典禮，但因為颱風來襲考量，加以賴總統要感謝全球台商捐款救援雲林、嘉義及台南風災，故最後安排前一晚提早來致意。

聲明指出，晚宴前18:30有安排一場先與世總幹部及六大洲總會長之座談，賴總統應於晚上18:25抵達，結果賴總統18:40才進入會場，馬上就跟大家致歉表示因為與卓院長討論花蓮災情搶救事情耽誤，並再次感謝台商朋友心繫台灣，每每有任何天災總是第一時間慷慨解囊，尤其是之前台南和花蓮地震、及最近南部風災，都看到台商朋友的愛心！更感謝大家對台灣的國際支持與國家安全的重視。

聲明提到，座談半小時後，吳光宜總會長及台南市長黃偉哲陪同賴總統進入晚宴會場，賴總統除先感謝台商先進愛心捐款，又再度提到颱風災情，之後才細數台灣近年來在經濟發展的情況及國際情勢變化的挑戰！

世界台灣商會聯合總會表示，很遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，第三十一屆世總幹部深感憂心，台灣最珍貴的就是人與人之間互相信賴合作，台灣人民在逆境中團結互助，逆風勇敢前進，但卻有人意圖破壞這種信賴與善良，對此世總要表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文，不再傷害台灣社會的良善力量。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

洪患釀15死！吊車大王出手了「罹難者每人1萬」　再捐2台小山貓

台日韓中央大學結盟！校長牽手合影太複雜　網笑：以為女團要出道

花蓮光復河底隧道躲過浩劫！「他揭當年1原因」台鐵救了自己

快訊／11:51台南市楠西區規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

林業保育署公開「漂流木撿拾攻略」　這1種不能撿

蔣萬安再派重機具、43名救災員進駐花蓮

因颱風環流帶來的豪大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日達到滿水位後壩頂溢流，形成兩波洪峰全向下傾瀉，位於下游的光復市區宛如遭海嘯侵襲般受到重創，市區道路不僅全泡在泥流之中，還有大量泥濘堆積。台北市長蔣萬安今（25日）表示，北市府持續加派人力與物資支援，展現「台北與花蓮站在一起」的決心；他並宣布個人捐出一個月所得，盡一份心力協助災民早日重建。

堰塞湖溢流死傷慘重！日相、議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

快訊／藍名嘴稱賴清德出席台商晚宴未談花蓮風災　商會發聲明打臉

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

堰塞湖溢流花蓮災情慘重　顧立雄允國軍進民宅協助清運

馬太鞍溪堰塞湖溢流總統洪峰賴清德觀感馬英九八八風災晚宴台商

