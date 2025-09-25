堰塞湖溢流沖毀光復鄉　村里廣播故障消防署支援車輛廣播

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖毀光復鄉市區造成極大災情，當地居民家園重建之路遙遙無期。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，23日災難發生前，傳出當地村裡的廣播出問題。對此，消防署長蕭煥章25日說，23日清晨6點起就發布細胞廣播、以及電視與廣播宣傳警示，「但現場回報村裡廣播出問題，是不是出問題要當地鄉公所做了解」，但警車、消防車也都通報巡邏告警。

蕭煥章說，在22日、23日早上國軍都有出動支援，當地消防跟警察也在待命，消防警察通訊在事故過程都是正常的。但現場回報村裡廣播出問題，是不是出問題要當地鄉公所做了解，除了CBS細胞廣播，透過手機簡訊發出去以後，劃定的區域範圍，靠近就會發送簡訊，農業部也會同步發佈訊息。

至於疏散避難，蕭煥章說，花蓮縣政府有水災保全計劃，計畫中就有提到，有可以疏散到指定安全避難處所、親友家、垂直疏散到自家或2樓以上安全處所，這是地方政府在災害防救執行過程中，所定的花蓮縣水災危險潛勢地區保全計劃，是在114年3月份公告的內容。

蕭煥章指出，整個計劃，地方政府在事故之前，指揮官有特別提醒，花蓮縣政府還有沒有需要支援，「我們完全依照地方政府、鄉鎮市公所提出的需求，國軍部隊也儘速到縣市的應變中心」；國防部提報到第二軍團，備好人力隨時因應事故應變協助。

蕭煥章說，處置過程從23日早上4點發現情形有異常，馬上開緊急會議，5點30分通報、6點發細胞簡訊，警車、消防車的通報巡邏告警，在警察消防體系都全力做好準備，且事故發生時軍方人員也在待命。

內政部長劉世芳補充，CBS告警系統，不是一次發送出去就結束，如果潛在危機還在，每2個小時會自動提醒，直到警戒解除為止，因此爭執發出去多少警告的意義不大。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉市區嚴重災情、街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）