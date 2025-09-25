　
政治

堰塞湖溢流沖毀光復鄉　村里廣播故障消防署支援車輛廣播

▲▼ 因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園，重型機具及小山貓進駐市區加速整理市容 。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖毀光復鄉市區造成極大災情，當地居民家園重建之路遙遙無期。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，23日災難發生前，傳出當地村裡的廣播出問題。對此，消防署長蕭煥章25日說，23日清晨6點起就發布細胞廣播、以及電視與廣播宣傳警示，「但現場回報村裡廣播出問題，是不是出問題要當地鄉公所做了解」，但警車、消防車也都通報巡邏告警。

蕭煥章說，在22日、23日早上國軍都有出動支援，當地消防跟警察也在待命，消防警察通訊在事故過程都是正常的。但現場回報村裡廣播出問題，是不是出問題要當地鄉公所做了解，除了CBS細胞廣播，透過手機簡訊發出去以後，劃定的區域範圍，靠近就會發送簡訊，農業部也會同步發佈訊息。

至於疏散避難，蕭煥章說，花蓮縣政府有水災保全計劃，計畫中就有提到，有可以疏散到指定安全避難處所、親友家、垂直疏散到自家或2樓以上安全處所，這是地方政府在災害防救執行過程中，所定的花蓮縣水災危險潛勢地區保全計劃，是在114年3月份公告的內容。

蕭煥章指出，整個計劃，地方政府在事故之前，指揮官有特別提醒，花蓮縣政府還有沒有需要支援，「我們完全依照地方政府、鄉鎮市公所提出的需求，國軍部隊也儘速到縣市的應變中心」；國防部提報到第二軍團，備好人力隨時因應事故應變協助。

蕭煥章說，處置過程從23日早上4點發現情形有異常，馬上開緊急會議，5點30分通報、6點發細胞簡訊，警車、消防車的通報巡邏告警，在警察消防體系都全力做好準備，且事故發生時軍方人員也在待命。

內政部長劉世芳補充，CBS告警系統，不是一次發送出去就結束，如果潛在危機還在，每2個小時會自動提醒，直到警戒解除為止，因此爭執發出去多少警告的意義不大。

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉市區嚴重災情、街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

09/24 全台詐欺最新數據

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

徐榛蔚缺席總統勘災　賴清德主動致電問需求立即允諾3件事

徐榛蔚缺席總統勘災　賴清德主動致電問需求立即允諾3件事

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。總統賴清德25日赴花蓮勘災，在國軍前進指揮所聽取簡報時，詢問有沒有縣政府同仁在場，結果無人回應；最後，賴清德當場致電給花蓮縣長徐榛蔚，以了解地方需求。

亮哲帶女兒「衝賣場掃物資」賑災：別只出張嘴

亮哲帶女兒「衝賣場掃物資」賑災：別只出張嘴

母鬆手讓他逃命！災民泣訴「對不起，救不了妳」

母鬆手讓他逃命！災民泣訴「對不起，救不了妳」

一票人以為「整個花蓮很危險」　他曝真實狀況

一票人以為「整個花蓮很危險」　他曝真實狀況

919就提醒可協助撤離　林保署：花蓮縣府沒提出需求

919就提醒可協助撤離　林保署：花蓮縣府沒提出需求

颱風樺加沙花蓮堰塞湖消防署

