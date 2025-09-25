台成立全球首個安倍研究所　陸國防部：賴清德之流媚日令人不齒

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣成立了全球「首個」安倍晉三研究中心，總統賴清德稱台海和平要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚？對此，大陸國防部新聞發言人張曉剛大校痛批，日本曾在台灣殖民時期犯下「罄竹難書」的罪行，「賴清德之流的『媚日』，倒行逆施，令人不齒。」

總統賴清德21日出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會，這的也是全球第一個安倍晉三研究中心，也作為「安倍政經塾」。大陸國防部今天25日主持每月例行中外記者會，特地針對記者提問此事做出回應。

張曉剛指出，眾所周知，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，給台灣同胞帶來深重的災難。今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，「賴清德之流『媚日』，倒行逆施，令人不齒。」

▲總統賴清德21日出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會。（圖／總統府提供）

本月21日的是日本前首相安倍晉三冥誕，也是國際和平日，台灣政治大學日前選在當天宣布成立全球「首個」安倍晉三研究中心，賴清德特地出席「國立政治大學安倍晉三研究中心」成立大會，遺孀安倍昭惠夫人也出席。

賴清德出席時，特地感謝安倍昭惠夫人的支持，以及政治大學李蔡彥校長、研究中心李世暉主任辛苦籌劃，強調安倍前首相更是台灣的好朋友，2016年台南震災，第一時間派團隊來台南協助；2018年花蓮地震，也親筆寫下「台灣加油」，鼓舞了台灣士氣；台灣面臨COVID-19疫情時，經由安倍前首相的協助，日本捐贈台灣400多萬劑疫苗；當台灣鳳梨滯銷時，安倍前首相和台灣鳳梨合影，為台灣鳳梨行銷，如今日本已是台灣鳳梨最大市場。

賴清德表示，當台灣面臨中國威脅時，安倍前首相發布「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」主張。因為安倍前首相的大力促成，台日關係深厚，在面對天災地變時，是韌性島鏈；當面對中國紅色供應鏈影響時，是科技島鏈；當台灣面臨中國武力威脅時，台日是民主島鏈，並稱安倍前首相是具有遠見、國際一流的政治家。