十軍團45名官兵投入復原光復鄉　照明尾車等4項共20部裝備也進駐

記者蘇晏男／台北報導

強颱樺加沙強降雨釀花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水泥流沖入光復鄉市區釀多處災情。陸軍十軍團今（25日）表示，今立即派遣兵力45員，並出動裝土機6部、鏟裝機2部、傾卸車2部及照明尾車10部，共4項20部裝備，迅速投入災區支援清理及復原作業，展現國軍即時救援行動力。

十軍團強調，國軍秉持「迅速反應、守護家園」的精神，持續與地方政府保持緊密聯繫，確保災後各項需求能即時獲得支援；官兵除展現專業技能與高度效率外，更以堅定態度投入任務，確保災後復原工作順利推展，與地方攜手重建家園。

▲52工兵群執行照明尾車上板作業。（圖／十軍團提供）

陸軍航特部今則派遣CH-47SD型運輸直升機1架載運特搜小組前往花蓮光復鄉大農大富森林園區，特搜小組編組特指部特五營3組共19員、無人機操作手2員及53工兵群生命探測儀2具與操作手2員，合計23員，投入第二作戰區災防任務，協助地方政府因應樺加沙所帶來的災情。

另外，國防部說，部長顧立雄25日中午已抵達花蓮，了解救災進度及後續規劃；並提示救災部隊，除全力協助災區復原外，務必確保官兵充足休息，完整配發口罩，注意官兵身體保健。

▲52工兵群進行支援救災所需物資、油料整補裝載。（圖／十軍團提供）

▼52工兵群迅速完成裝備整備，至花蓮地區實施跨區增援。（圖／十軍團提供）