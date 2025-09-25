街上一堆人無警報「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

▲光復鄉洪水退去後，市區街道猶如戰場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時50分發生溢流。一名當地人還原當下驚險時刻，下午1點街上依舊人來人往，洪水來之前完全沒有任何廣播、警報，反而是突然斷電，還傳出巨大轟隆聲，當他上車想開往高處時，未料洪水從四面八方湧入，他只能退回家裡並往高處跑，「當下的感受真的非常恐怖！」

一名網友在Threads表示，9月23日下午1點左右，他出門去買午餐便當，而且當時街上還一堆人，是再熟悉不過的日常生活，完全沒想到市區會被洪流慘淹一片。

原PO回憶說道，當時完全沒有廣播或警報聲，反而是「突然斷電，接著聽到巨大轟隆聲」，他立刻跑上頂樓察看，才發現遠處有水沖出來。意識到不對勁，他急忙開車往高處逃生，但洪水卻已從四面八方湧入，「根本來不及！」

情急之下，原PO只好倒車回家，飛快往樓上衝，「才一瞬間...水就變得非常湍急，當下的感受真的非常恐怖！」

貼文曝光後，不少網友同樣感到心驚，「不知道有聽到廣播的人...住在哪裡的人？因為我問過附近的鄰居都說沒有啊，跟你說的一樣」、「全聯光復店還有員工在那裡，是不是代表沒有強制撤離」、「剛剛突然一個念頭，好在是在白天，如果在晚上，沒廣播沒撤離...後果難以想像」、「第一時間約3點半左右我們就報警，但也知道凶多吉少」、「沒遇過是真的不會有足夠的危機意識」。

▼洪水瞬間湧入家園，原PO至今仍怵目驚心。（圖／花蓮縣政府）

