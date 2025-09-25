　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

街上一堆人無警報「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，清淤。（圖／花蓮縣政府）

▲光復鄉洪水退去後，市區街道猶如戰場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午2時50分發生溢流。一名當地人還原當下驚險時刻，下午1點街上依舊人來人往，洪水來之前完全沒有任何廣播、警報，反而是突然斷電，還傳出巨大轟隆聲，當他上車想開往高處時，未料洪水從四面八方湧入，他只能退回家裡並往高處跑，「當下的感受真的非常恐怖！」

一名網友在Threads表示，9月23日下午1點左右，他出門去買午餐便當，而且當時街上還一堆人，是再熟悉不過的日常生活，完全沒想到市區會被洪流慘淹一片。

原PO回憶說道，當時完全沒有廣播或警報聲，反而是「突然斷電，接著聽到巨大轟隆聲」，他立刻跑上頂樓察看，才發現遠處有水沖出來。意識到不對勁，他急忙開車往高處逃生，但洪水卻已從四面八方湧入，「根本來不及！」

情急之下，原PO只好倒車回家，飛快往樓上衝，「才一瞬間...水就變得非常湍急，當下的感受真的非常恐怖！」

貼文曝光後，不少網友同樣感到心驚，「不知道有聽到廣播的人...住在哪裡的人？因為我問過附近的鄰居都說沒有啊，跟你說的一樣」、「全聯光復店還有員工在那裡，是不是代表沒有強制撤離」、「剛剛突然一個念頭，好在是在白天，如果在晚上，沒廣播沒撤離...後果難以想像」、「第一時間約3點半左右我們就報警，但也知道凶多吉少」、「沒遇過是真的不會有足夠的危機意識」。

▼洪水瞬間湧入家園，原PO至今仍怵目驚心。（圖／花蓮縣政府）

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，清淤。（圖／花蓮縣政府）

09/24 全台詐欺最新數據

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

賴清德下令：2萬兵力助清淤　特許國軍可進入「私宅」幫清理

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。總統賴清德25日赴花蓮勘災時表示，佛祖街非常嚴重，淤泥堆積非常高，他則下令第二、四作戰區，要解決民眾問題，兵力達2萬多人，先幫忙清理街道，之後只要民眾願意，他特許國軍可以進到屋內幫忙搬大件傢俱跟清理。

新北再派25人馳援花蓮！　特搜隊泥流中抱3歲童輕語「我們等媽媽」

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

助花蓮災後復原　嘉義縣長翁章梁捐1個月所得

賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

