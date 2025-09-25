徐榛蔚缺席總統勘災　賴清德主動致電問縣府需求立即允諾3件事

記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。總統賴清德25日赴花蓮勘災，在國軍前進指揮所聽取簡報時，詢問有沒有縣政府同仁在場，結果無人回應；最後，賴清德當場致電給花蓮縣長徐榛蔚，以了解地方需求。

▲總統賴清德赴花蓮勘災，主動致電給縣長徐榛蔚詢問縣府需求。



賴清德下午在國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形，在聽取簡報之後，他主動詢問有無縣政府的代表出席，結果沒有任何人應答；隨後，他請幕僚致電給徐榛蔚，要親自了解縣政府的需求。

賴清德在電話接通後，便詢問徐榛蔚狀況與縣府所需，是否有中央政府可以加強跟協助的地方。他說，「我今天來花蓮，本來以為有安排你講話，後來才發現你不克前來，所以我用電話跟你聯絡」。

至於電話的另一頭，徐榛蔚一邊說話，賴清德則一邊用筆做記錄，最後他透過電話跟徐榛蔚打氣，「那你加油，你們縣府團隊也要動起來，加油」。

賴清德表示，徐榛蔚在電話中提出幾個要求：第一，是希望人力能夠增加，協助街道、房屋清淤，他說，這部分國防部可以幫忙；第二部分，縣府是希望器具能夠增加，除了簡報提到的8類、17項、150幾件的器具以外，就他所掌握的資料，目前有42類、3853件車輛、器具都可以再來支援。

另外，賴清德指出，徐榛蔚也要求，中央已經開設賑災募款帳戶，希望在花蓮縣，特別是光復鄉也能夠開設帳戶，這個還需要中央核准；因此，他表示，這部分會請行政院盡速核准，讓花蓮縣政府也可以募款，另外關於馬太鞍溪的橋樑修復，這部分他也指示交通部要處理。

▼總統賴清德赴花蓮勘災，主動致電給縣長徐榛蔚詢問縣府需求。


